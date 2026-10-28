Grozljiv napad v parku za divje živali: volk hudo poškodoval osemletnico

Po navedbah policije je bila deklica tisto jutro v ogradi z živalmi skupaj z dvema otrokoma in zaposlenim, poročajo nemški mediji. Nato naj bi jo napadla najmanj ena divja žival, so sporočili policisti. Tiskovni predstavnik je pozneje potrdil, da je šlo za volka.

V ogradi z živalmi ni bila edina, noter je bilo več otrok in zaenkrat še ni jasno kako so tja sploh prišli. Policija je sporočila, da bodo preverili, ali je šlo za malomarnost nadzornikov.