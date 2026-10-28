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Grozljiv napad v parku za divje živali: volk hudo poškodoval osemletnico

Berlin, 28. 10. 2026 16.31 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.V.
Volk

V nemški zvezni deželi Bradenburg je v parku za divje živali volk napadel osemletno deklico in jo hudo poškodoval. S helikopterjem nujne medicinske pomoči so jo prepeljali v bolnišnico, okoliščine napada pa policija še preiskuje.

Po navedbah policije je bila deklica tisto jutro v ogradi z živalmi skupaj z dvema otrokoma in zaposlenim, poročajo nemški mediji. Nato naj bi jo napadla najmanj ena divja žival, so sporočili policisti. Tiskovni predstavnik je pozneje potrdil, da je šlo za volka.

V ogradi z živalmi ni bila edina, noter je bilo več otrok in zaenkrat še ni jasno kako so tja sploh prišli. Policija je sporočila, da bodo preverili, ali je šlo za malomarnost nadzornikov.

Volk
Volk
FOTO: AP

Pristojni iz parka zadeve niso želeli komentirati, park pa so tisti dan zaprli. "V celoti sodelujemo z vsemi pristojnimi organi," so le sporočili. "Dogodek nas globoko žalosti, prizadeti družini pa nudimo vso podporo."

Zasebni park za divje živali v bližini kraja Baruth/Mark, približno 45 kilometrov južno od Berlina, v ogradah gosti različne vrste divjih živali in plenilcev. Obiskovalci si lahko po navedbah na spletni strani parka ogledajo sive in polarne volkove, rjavega medveda in risa, pa tudi srnjad.

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park divje živali volk napad nemčija

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KOMENTARJI1

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ivan z Doba
28. 10. 2026 17.04
Še dobro, da otroka niso dali v vivarij s strupenimi plazilci.
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