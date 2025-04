Grozljiv trenutek, ko se za alpinisti odlomi ogromna ledena plošča

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ogromen ledenik se je nenadoma zlomil na več velikih kosov, nato pa se je potopil v ledeno vodo pod njim. Na srečo v incidentu, ki se je zgodil 13. aprila, ni bil poškodovan nihče.

Kljub nevarnosti so plezalci ohranili mirnost in brez panike uspešno obvladali grozljivo situacijo, piše portal Fox Weather. "Hvaležni smo za leta izkušenj in tudi za lekcijo, ki jo bomo odnesli s tega tečaja," je dodal Forero.