Grozljiv trenutek, ko tovorna ladja trči v ribiško plovilo

BBC Verify je potrdil pristnost posnetkov, identificiral vpletene ladje in izsledil trčenje v vodah blizu Singapurja. Do trčenja naj bi prišlo 17. septembra.

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Ni znano, ali je bil v trčenju kdo poškodovan in zakaj je sploh prišlo do trčenja.

"V skladu z našim poročanjem in dosedanjim spremljanjem dogodkov pomorske oblasti aktivno preiskujejo vzroke incidenta, pri čemer dajejo prednost varnosti posadke ter urejanju pomorskega prometa na kraju dogodka," so zapisali na The Maritime, spletni platformi, namenjeni pomorski in ladijski industriji.