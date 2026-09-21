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Grozljiv trenutek, ko tovorna ladja trči v ribiško plovilo

Singapur, 21. 09. 2026 08.00 pred 50 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Trk ladje

Po družbenih omrežjih so zaokrožili dramatični videoposnetki, ki prikazujejo trenutek, ko tovorna ladja v bližini Singapurja trči v ribiško plovilo. Posnetek z ribiškega plovila prikazuje trenutke panike med potniki, ki so nemočno opazovali približevanje ladje, nato pa val vode, ki je zalil palubo.

BBC Verify je potrdil pristnost posnetkov, identificiral vpletene ladje in izsledil trčenje v vodah blizu Singapurja. Do trčenja naj bi prišlo 17. septembra.

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Ni znano, ali je bil v trčenju kdo poškodovan in zakaj je sploh prišlo do trčenja.

"V skladu z našim poročanjem in dosedanjim spremljanjem dogodkov pomorske oblasti aktivno preiskujejo vzroke incidenta, pri čemer dajejo prednost varnosti posadke ter urejanju pomorskega prometa na kraju dogodka," so zapisali na The Maritime, spletni platformi, namenjeni pomorski in ladijski industriji.

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tovorna ladja ribiško plovilo trk

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KOMENTARJI3

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zmerni pesimist
21. 09. 2026 09.10
A nimajo krmila
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0 0
Aijn Prenn
21. 09. 2026 09.10
Oplazila, ne pa trčila.
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0 0
Razumnež
21. 09. 2026 08.48
Toliko prostora na odprtem morju, pa se grejo zaletet.... :(((
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