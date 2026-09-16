Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Grozljiva nesreča na hrvaški avtocesti: zmečkani avtomobili, oseba umrla

Zagreb, 16. 09. 2026 12.10 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Nesreča na avtocesti A3 med križiščema Otok Svibovski in Zagreb vzhod

Na hrvaški avtocesti A3 med križiščema Otok Svibovski in Zagreb vzhod se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. Zaradi trčenja petih vozil je nastal večkilometrski zastoj.

Kot poroča Net.hr, je zaradi prometne nesreče na avtocesti A3 med križiščema Otok Svibovski in Zagreb vzhod v smeri Lipovca promet oviran. Po poročanju 24sata so avtomobile zmečkali tovornjaki.

Trčenje je popolnoma prekinilo promet, nastala je približno osem kilometrov dolga kolona. Zagrebška policija je za potrdila, da je v nesreči ena oseba umrla. Iz zagrebške nujne medicinske pomoči so za RTL Danas potrdili še, da je ena oseba poškodovana in da je njeno življenje ogroženo. Navedli so, da so so prepeljali v Klinični bolnišnični center Zagreb.

"Okoli 10.40 se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih pet vozil, dve tovorni in tri osebna vozila," so za Net.hr povedali na zagrebški policijski upravi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bralec Net.hr je opozoril na prometne težave na odseku. "Na križišču Sveta Helena iz smeri Varaždina proti Zagrebu je popoln kolaps," je sporočil.

nesreča avtocesta hrvaška tovornjaki osebna vozila smrt

Kanada prva pridružena članica EU?

Sodišče v Haagu Hashima Thacija obsodilo na 25 let zapora

24ur.com Kombi s petimi potniki vozil Hrvat, poleg njega še trije poškodovani
24ur.com Šved trčil v Avstrijca, se prevrnil in trčil še v Finca, Ukrajinca in Slovenko
24ur.com Huda prometna nesreča: vozilo zagorelo, umrla ena oseba
24ur.com Verižno trčenje v jutranji prometni konici ohromilo center Ljubljane
24ur.com Vozniki v zastoju ob nesreči obračali vozila, Dars: Reševali smo ujete
24ur.com Na primorski avtocesti trčili dve tovorni vozili, povzročitelj huje poškodovan
24ur.com Nalet štirih vozil na štajerski avtocesti, pet oseb lažje poškodovanih
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
bibaleze
Portal
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Druga drugi dojita otroka: "Ko dojenček joka, ga pač nahraniš"
Druga drugi dojita otroka: "Ko dojenček joka, ga pač nahraniš"
Mama se je norčevala iz njegovih sanj, danes pa je filmska legenda
Mama se je norčevala iz njegovih sanj, danes pa je filmska legenda
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po devetih letih zakona
Dnevni horoskop: Ribe čaka vznemirjenje, raki bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Ribe čaka vznemirjenje, raki bodo občutljivi
Ljubezenski trikotnik na vidiku? Prihod vroče Slovenke je vse obrnil na glavo
Ljubezenski trikotnik na vidiku? Prihod vroče Slovenke je vse obrnil na glavo
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
vizita
Portal
Ta vsakodnevni opravek je lahko presenetljivo dobra vadba za ljudi, ki večino dneva sedijo
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
cekin
Portal
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Zlato ali 10.000 evrov na računu? Razlika čez 20 let vas lahko preseneti
Zlato ali 10.000 evrov na računu? Razlika čez 20 let vas lahko preseneti
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
moskisvet
Portal
Po devetih letih je konec ...
Ta Slovenka bo dvignila temperaturo
Ta Slovenka bo dvignila temperaturo
Želela je največje prsi na svetu, telo pa je plačalo ceno
Želela je največje prsi na svetu, telo pa je plačalo ceno
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
dominvrt
Portal
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Kaj v domu zdrži desetletja in kaj menjamo najpogosteje?
Kaj v domu zdrži desetletja in kaj menjamo najpogosteje?
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Vnukinja uredila dom babici, ki ni želela zapustiti domačega okolja
Vnukinja uredila dom babici, ki ni želela zapustiti domačega okolja
okusno
Portal
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
Pozabite na težka jesenska kosila: 7 idej za nekoliko lažji obrok
Pozabite na težka jesenska kosila: 7 idej za nekoliko lažji obrok
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tomb Raider
Tomb Raider
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956