Grozljiva nesreča na hrvaški avtocesti: zmečkani avtomobili, oseba umrla

Kot poroča Net.hr, je zaradi prometne nesreče na avtocesti A3 med križiščema Otok Svibovski in Zagreb vzhod v smeri Lipovca promet oviran. Po poročanju 24sata so avtomobile zmečkali tovornjaki.

Trčenje je popolnoma prekinilo promet, nastala je približno osem kilometrov dolga kolona. Zagrebška policija je za potrdila, da je v nesreči ena oseba umrla. Iz zagrebške nujne medicinske pomoči so za RTL Danas potrdili še, da je ena oseba poškodovana in da je njeno življenje ogroženo. Navedli so, da so so prepeljali v Klinični bolnišnični center Zagreb.

"Okoli 10.40 se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih pet vozil, dve tovorni in tri osebna vozila," so za Net.hr povedali na zagrebški policijski upravi.