Grozljiva nesreča v Teksasu: luksuznega McLarna prepolovilo

Fotografije in videoposnetki, ki so jih objavili ameriški mediji, prikazujejo črn luksuzni športni avtomobil, ki je razpadel na dva dela. Po podatkih policije je McLaren najprej trčil v Toyoto, nato pa še v drevo. Ob trčenju ga je prepolovilo – en del je ostal ob drevesu, drugi del pa okoli 10 metrov stran na cesti.

Tudi Toyoto je odbilo v drevo, voznico so reševalci prepeljali v bolnišnico. Voznik in sopotnik iz McLarna sta medtem na kraju umrla. Gre za 31-letnika in 29-letnika.