Prodajali lastne otroke in jih silili v prisilne poroke in kriminal

Srbske oblasti so skupaj z Europolom razbile kriminalno skupino, ki je bila vključena v trgovino z ljudmi. Kot so ugotovili, so žrtve, tudi lastne otroke, silili v prisilne poroke, da kradejo, beračijo in se ukvarjajo z drugimi kriminalnimi deli. Denar so prali z nakupi luksuznega blaga in razkošnim načinom življenja.

Kriminalna združba, ki so jo razbili v Srbiji, je bila družinsko povezana, izkoriščali so večje število ranljiv oseb, potem pa so jih silili v poroke in kriminalne skupine. V okviru preiskave so srbska, avstrijska, francoska in nemška policija prijele pet oseb, med njimi tudi vodjo kriminalne združbe, so sporočile srbske oblasti skupaj z Europolom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Preiskava se je osredotočala na družinsko povezano kriminalno združbo, ki je osumljena trgovine z ljudmi. Žrtve so bile mlajše ženske in mladoletne osebe, stare od pet do 17 let. Med drugim člane te kriminalne združbe sumijo, da so trgovali celo s svojimi biološkimi otroki in otroki, s katerimi so bili v sorodu. Mladoletnike so silili v beračenje in kazniva dejanja v Srbiji, Avstriji, Franciji in Nemčiji. V preiskavi so potrdili, da so mladoletnike preprodajali tudi zunaj Srbije.

icon-expand FOTO: mup srbija icon-chevron-left icon-chevron-right