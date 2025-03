Grozljive podrobnosti iz Brčkega: nekateri otroci okuženi s paraziti

Otroci so po odkritju parazitov že prejeli potrebna zdravila. "Nekateri otroci so že opravili tudi ginekološki pregled," je dejal tožilec Radmilo Ivanović .

Po poročanju portala Klix.ba je glavni tožilec Okrožnega tožilstva Brčko navedel, da otroci niso vedeli, kje so in s kom so. 31 otrok, ki jih je policija v sredo rešila iz hiše na severu BiH, je živelo v nečloveških razmerah, zato so pri nekaterih odkrili okužbo s paraziti.

Po uradnih informacijah so pri šestih otrocih našli hrvaške potne liste, vendar še vedno ni znano, ali gre za originalne ali ponarejene dokumente. Identiteto otrok še preverjajo. "Otrok še niso identificirali. Nimamo zanesljivih informacij o tem, kdo so ali kdo so njihovi starši," je dodal Ivanović.

Doslej so oblasti Bosne in Hercegovine aretirale osem oseb, tudi lastnico "hiše groze" in njenega sina. Oba sta osumljena storitve kaznivega dejanja zanemarjanja ali zlorabe otrok, sodišče pa je zanju odredilo pripor. "Pripor je sodišče odredilo zaradi možnosti, da bi osebi s poskusom vplivanja na priče, sostorilce ali druge osebe ovirali kazenski postopek," so navedli pristojni organi.

Na tožilstvu v Brčkem so že v četrtek zaslišali tri prijete osebe – poleg matere in sina tudi žensko iz okolice Banja Luke, ki naj bi imela tudi italijansko državljanstvo. Pet oseb, ki so jih prijeli naknadno, so zaslišali dan kasneje. "Gre za osebe, ki se izjavljajo kot starši ali sorodniki najdenih otrok, a tožilstvo nima zanesljivih podatkov oziroma dokazov, da so otroci v zavetišču res njihovi. To bomo ugotavljali v nadaljnjem poteku postopka," je dejal Ivanović.

Glavni tožilec je poudaril, da je preiskava tega zapletenega primera potrebna tudi na mednarodni ravni, zato se je za zbiranje dokazov vključil tudi Europol.