Objavili posnetke: starša dečka zapustila z zavezanimi očmi

41-letna francoska mati in 55-letni očim sta bila včeraj aretirana, ker naj bi svoja sinova, stara pet in štiri leta, pustila v gozdu, več sto kilometrov stran od kraja, kjer sta odraščala. Med drugim so se pojavili posnetki nadzornih kamer iz bencinske črpalke, ki prikazujejo par, ki se po odhodu iz Francije odpravlja na pot, da bi pustil svoja nič hudega sluteča sinova v portugalskem gozdu.

Fanta sta bila v torek zvečer najdena, medtem ko sta tavala po podeželski cesti med portugalskima mestoma Alcácer do Sal in Comporta. Starša sta bila aretirana v mestu Fatima, 200 kilometrov severno od mesta Alcácer do Sal.

Brata sta lokalnemu paru, ki ju je našel, povedala, da sta ju starša zapustila z zavezanimi očmi, s seboj pa sta imela le obleko, dva kosa sadja in dve steklenici vode. Potem ko so fanta odpeljali v bolnišnico, je bila sprožena preiskava, da bi ugotovili, kako sta prišla na Portugalsko. Toksikološko poročilo je pokazalo, da starša fantov nista omamila. Po zaslišanju so ugotovili, da sta dečka dejansko prišla iz Francije. Kot je povedal par, ki ju je našel, sta bila dečka umazana in prestrašena.

Fanta sta oblastem povedala, da sta jima starša rekla, da se bosta igrala igro, s katero bosta 'pregnala hudiča'. Par jima je zavezal oči in ju odpeljal v gozdnato območje, nato pa jima je povedal, da si lahko snameta preveze z oči šele, ko bosta našla nož, ki sta ga zakopala v zemljo in ju z njim odrezala. Fanta sta nekaj minut kopala po zemlji, preden je starejši fant snel prevezo z oči. Na njuno grozo sta ugotovila, da sta čisto sama, poroča Daily Mail.