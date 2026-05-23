Tujina

Objavili posnetke: starša dečka zapustila z zavezanimi očmi

Pariz , 23. 05. 2026 16.33 pred 46 minutami 2 min branja 4

Avtor:
A.K.
Starša, ki sta zapustila otroka sredi gozda

Štiriletna in petletna brata sta preživela pravo grozo, potem ko so ju starši pod pretvezo, da se bodo igrali, zapustili v portugalskem gozdu. Dečka sta morala iskati zakopan nož, medtem ko sta imela zavezane oči, a sta na koncu ostala povsem sama.

41-letna francoska mati in 55-letni očim sta bila včeraj aretirana, ker naj bi svoja sinova, stara pet in štiri leta, pustila v gozdu, več sto kilometrov stran od kraja, kjer sta odraščala.  Med drugim so se pojavili posnetki nadzornih kamer iz bencinske črpalke, ki prikazujejo par, ki se po odhodu iz Francije odpravlja na pot, da bi pustil svoja nič hudega sluteča sinova v portugalskem gozdu.

Fanta sta bila v torek zvečer najdena, medtem ko sta tavala po podeželski cesti med portugalskima mestoma Alcácer do Sal in Comporta. Starša sta bila aretirana v mestu Fatima, 200 kilometrov severno od mesta Alcácer do Sal. 

Starša sta ju zapustila v gozdu

Brata sta lokalnemu paru, ki ju je našel, povedala, da sta ju starša zapustila z zavezanimi očmi, s seboj pa sta imela le obleko, dva kosa sadja in dve steklenici vode. Potem ko so fanta odpeljali v bolnišnico, je bila sprožena preiskava, da bi ugotovili, kako sta prišla na Portugalsko. Toksikološko poročilo je pokazalo, da starša fantov nista omamila. Po zaslišanju so ugotovili, da sta dečka dejansko prišla iz Francije. Kot je povedal par, ki ju je našel, sta bila dečka umazana in prestrašena.

Fanta sta oblastem povedala, da sta jima starša rekla, da se bosta igrala igro, s katero bosta 'pregnala hudiča'. Par jima je zavezal oči in ju odpeljal v gozdnato območje, nato pa jima je povedal, da si lahko snameta preveze z oči šele, ko bosta našla nož, ki sta ga zakopala v zemljo in ju z njim odrezala. Fanta sta nekaj minut kopala po zemlji, preden je starejši fant snel prevezo z oči. Na njuno grozo sta ugotovila, da sta čisto sama, poroča Daily Mail.

Francoski tožilec Jean Richert je pojasnil, da je družina ženske 11. maja prijavila njeno izginotje. Oče otrok, ki je ločen od matere, prav tako ne razume, zakaj je z otroki odpotovala na Portugalsko, je dodal Richert.

Poleg preiskave v Franciji vzporedno poteka tudi preiskava na Portugalskem. Otroka so medtem prepeljali v bolnišnico, kjer sta na opazovanju.

Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
Zakaj nastane mastitis in kako ga preprečiti
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
Z njim Nina Pušlar pričakuje otroka
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Poletje
Ja, Chef!
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Blanca
