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Grozljive razsežnosti požara v Omišu: 'Prebivalci so bili kot v kotlu'

Omiš, 15. 08. 2026 07.00 pred 4 urami 3 min branja 20

Avtor:
Marko Gregorc Luka Černe +1
Požar v Omišu

Težke, negotove razmere na požarnih žariščih v Dalmaciji – gašenje precej otežuje veter, ki spreminja smer. Zagorelo je pri Zadru, na Pelješcu in Braču, naša ekipa ostaja v Omišu. Kako nepredvidljiva je narava, dokazujejo prav ti požari, ki so izbruhnili hitro in se tudi bliskovito širili. Zakaj ravno ozek obalni pas vzhodno od Omiša? Kaj je sprožilo požare? Kako ravnati, če se znajdemo v takšni situaciji?

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Posnetki, ki smo jih včeraj ves dan dobivali iz Dalmacije, so strašljivi. Zadnji podatki o poškodovanih in škodi pa: ena oseba je v požaru umrla, 40 je poškodovanih, od tega sedem huje in se borijo za življenje. Zgorelo je okoli 1000 hektarov, še vedno gori na Peljšecu, zagorelo je nad Trogirjem pa v okolici Zadra. Glavni gasilski poveljnik je požar v Omišu opisal kot enega najhujših v hrvaški zgodovini.

V Omišu je tudi naša novinarska ekipa. Marko Gregorc je govoril z domačini, bil na pogoriščih, kako je vse skupaj videti? In kakšne so razsežnosti uničenja, ki ga je povzročil požar?

V oddaji 24UR ZVEČER so sinoči ob tem gostili Aleša Juga, člana komisije za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije, ki je tudi sam zelo dobro seznanjem z razmerami v Dalmaciji. Po Omišu je požar izbruhnil na Pelješcu, zagorelo je nad Trogirjem. Kakšne so značilnosti teh območij? Vemo, da se ogenj širi zaradi vetra in izjemno suhega terena. Glavni hrvaški gasilski poveljnik Slavko Tucaković je dejal, da je vse suho kot smodnik.

Da imamo zdaj že več tednov razmere brez dežja, kar pomeni, da je vse suho, temperature pa so zelo visoke, pogosto preko 35 stopinj Celzija, se strinja Jug. "Torej vegetacija – tukaj predvsem govorimo o nizkem grmičevju, brinju, makiji, travi – je suha, kar pomeni, da potrebujemo samo vir vžiga. In seveda, če se zraven doda še veter – te dneve piha na Hrvaškem burja – pomeni da lahko vsak vir vžiga, ki je lahko že najmanjša iskra, ki jo da neka motorna žaga, kosa, orodje, povzroči požar o katerem govorimo," pojasnjuje.

Ozek obalni pas vzhodno od Omiša je v zadnjih 25 letih gorel približno desetkrat. Hrvaški portal Index poroča, da šlo vsakič za obsežne požare, ki so zajeli več sto hektarjev in pogosto povzročili tudi veliko materialne škode. Zakaj je lahko vsak požar na omiški obali potencialno katastrofalen? Jug sicer to območje pozna tudi kot gorski kolesar in tekač in pravi, da gre predvsem za zelo strme brežine. "Recimo, nad Omišem je Omiška Dinara – pogorje z višino skoraj 900 metrov – in te požare pogosto pomika naprej burja, za katero je značilno, da prihaja s kopnega in gre proti morju. In ko je ta burja pomakne s hribov proti morju, potek na brežinah pospeši." Za četrtek je denimo tako veljalo opozorilo, da lahko burja piha s hitrostjo tudi do 85 kilometrov na uro. "To pa so že vetrovi, ki omogočajo, da se ti požari razvijejo zelo hitro in da zelo hitro tudi napredujejo. kar pomeni, da jih je zelo težko gasiti."

Domačini medtem pripovedujejo o najhujšem požaru v zadnjega pol stoletja. Jug ob tem pravi, da so bili prebivalci kot v kotlu. Kako se je tam zgodil ta ognjeni obroč? "Pri teh požarih pogosto govorimo o zelo visokih temperaturah, tudi okoli 800 ali več stopinj Celzija, poleg tega pa pri teh močnih vetrovih veter nosi storže, vejice, iskre ... Vidimo, da je tudi vse okoli bilo žareče. In je dejansko kot v kotlu. To pa pomeni tudi, da vsi ti žareči delci, ki letijo naokoli, netijo nove požare. Veter tako lahko nek storž prestavi 300 ali 400 metrov naprej. To daje vtis enega takšnega zelo groznega požara z veliko dima, majhno vidljivostjo, zmanjkuje elektrike, slišijo se sirene gasilskih vozil, verjetno je veliko vpitja ... Takšno doživetje mora biti zelo grozljivo."

Celoten pogovor je na voljo v videih zgoraj.

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KOMENTARJI20

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Nidani
15. 08. 2026 11.02
Groza, sočustvujem!😔
Odgovori
+1
2 1
JanezNovakJohn
15. 08. 2026 09.04
Kje se nahaja naše letalo Spartan in upam da gasi in se ne igra vojske.
Odgovori
+0
3 3
tron3
15. 08. 2026 08.54
Požari in črna odlagališča nevarnih snovi v Liki so kot kaže v povezavi!!!
Odgovori
+2
2 0
Divji petelin
15. 08. 2026 08.42
Res so zadeve zelo slabe, vendar ko si v živo pogledate na HRT1 dnevnik zjutraj; samo nekaj informacij o tej strašljivi zadevi ter da se borijo uspešno z ognjem; naši mediji pa poročajo maksimalno, ne razumem. Smo. Sloveniji
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+4
5 1
SDS_je_poden
15. 08. 2026 08.53
Hrvatje ne želijo zganjati panike. Naši mediji vedno poročajo senzacionalistično.
Odgovori
+3
5 2
Podlesničar
15. 08. 2026 11.08
Jutranji dnevnik traja 5 minut v celoti... glej zvečer ob 19h, včeraj ja bilo 3/4 dnevnika samo Omiš.
Odgovori
+0
1 1
Jak Tobim
15. 08. 2026 08.36
novi luksuzni hoteli, resorti in podobno so že v prostorskem načrtu. sobe od 500 EUR na noč, novi tisoči in tisoči turistov,.. pa nič več makije, strupenjač,.. kaj pa vem. države razprodajamo po celi bivši Jugoslaviji. Od lepot svoje države nimamo popolnoma nič slovenci, hrvati, srbi,.. enostavno nam ne gre, podobno kot v celotni EU. Ne znamo. debirokratizirat, zaposlit v realnem sektorju, zmanjšat prebivalstvo na tretjino, ukiniti masovni turizem, ki je z naskokom najbolj unilčil planet in skrbeti, da lepote uživajo tudi tisti za nami. v manjšem številu pa milikjardokrat bolj kakovostno. tako pa nov beton, ki ne gori. beton, steklo in klimatska naprava ter sladko mastna slana hrana, da lažje sedimo rped ekrani. drugače bi bilo hladneje zunaj ob normalnem številu ljudi, plavanje in šport poleti,. .uf, brez veze. drugo leto bodo rekordi v številu in prihodku in..rekordni. pa bodo res? bo pa že skoraj pogorišče zbetonirano in zastekljeno. to pa bo.
Odgovori
-4
2 6
Xmmx
15. 08. 2026 08.41
Tebe je cas povozil..zato pa si tam kjer si..na kolesu
Odgovori
+6
7 1
Dr Dre
15. 08. 2026 08.25
Grozni prizori, kaj delajo požigalci in kadilci.. Upam, da koga dobijo in kaznujejo.. Sosedom binse bol izplačalo kupovanje Kanaderjev, kot vlaganje v voj o po ukazu iz 🇺🇲.. Enako je v 🇸🇮..
Odgovori
+0
4 4
Podlesničar
15. 08. 2026 11.08
Lahko imaš 100 kanaderjev, pa noben ne more gasit ponoči.
Odgovori
+1
1 0
kivzfccz
15. 08. 2026 08.04
Bo potrebno zopet gojiti koze,da bodo pocistile podrast,ki se desetletja nebrzdano širi. Kdor pogleda neprehodno gosto grmovje lahko vidi, da so cela področja zanemarjena.Prav ta področja so nedostopna in zelo nevarna za morebiten požar. Resnici na ljubo tudi kazijo podobo krajev.
Odgovori
+8
9 1
SDS_je_poden
15. 08. 2026 08.20
Žal so taki časi, da se reja koz ne izplača. Ko so se včasih ljudje v Dalmaciji bolj ukvarjali z rejo drobnice, je bilo požarov manj. Danes se bolj kot ne vsi ukvarjajo s turizmom.
Odgovori
+3
6 3
kivzfccz
15. 08. 2026 08.35
Verjetno bi z kakšnimi močnimi subvencijami le spodbudil rejo. Če primerjamo zdajšnjo škodo in zrtve bi bile subvencije kapljica v morje naspram škode,ki je nastala.
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+2
2 0
cefre
15. 08. 2026 09.20
Torej se je spremenila oblika koz in kozlov?
Odgovori
+0
1 1
SDS_je_poden
15. 08. 2026 09.46
Cefre če tako razumeš, tudi prav....
Odgovori
+0
1 1
tech
15. 08. 2026 08.02
Politiki pa še vedno raje vlagajo v metke in vojsko, namesto v civilno zaščito in gasilce. Za državo in državljane so bolj škodljivci, kot pa nekaj dobrega.
Odgovori
+0
3 3
rindingind
15. 08. 2026 08.02
Slovenske gasilce niso nič aktivirali ?
Odgovori
-1
2 3
huperz
15. 08. 2026 08.07
Ja, v Italijo, ker so zaprosili za pomoč
Odgovori
+5
5 0
ptuj.si
15. 08. 2026 08.00
Bogi ljudje.
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+7
7 0
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