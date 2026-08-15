Grozljive razsežnosti požara v Omišu: 'Prebivalci so bili kot v kotlu'

Posnetki, ki smo jih včeraj ves dan dobivali iz Dalmacije, so strašljivi. Zadnji podatki o poškodovanih in škodi pa: ena oseba je v požaru umrla, 40 je poškodovanih, od tega sedem huje in se borijo za življenje. Zgorelo je okoli 1000 hektarov, še vedno gori na Peljšecu, zagorelo je nad Trogirjem pa v okolici Zadra. Glavni gasilski poveljnik je požar v Omišu opisal kot enega najhujših v hrvaški zgodovini.

V oddaji 24UR ZVEČER so sinoči ob tem gostili Aleša Juga , člana komisije za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije, ki je tudi sam zelo dobro seznanjem z razmerami v Dalmaciji. Po Omišu je požar izbruhnil na Pelješcu, zagorelo je nad Trogirjem. Kakšne so značilnosti teh območij? Vemo, da se ogenj širi zaradi vetra in izjemno suhega terena. Glavni hrvaški gasilski poveljnik Slavko Tucaković je dejal, da je vse suho kot smodnik.

Da imamo zdaj že več tednov razmere brez dežja, kar pomeni, da je vse suho, temperature pa so zelo visoke, pogosto preko 35 stopinj Celzija, se strinja Jug. "Torej vegetacija – tukaj predvsem govorimo o nizkem grmičevju, brinju, makiji, travi – je suha, kar pomeni, da potrebujemo samo vir vžiga. In seveda, če se zraven doda še veter – te dneve piha na Hrvaškem burja – pomeni da lahko vsak vir vžiga, ki je lahko že najmanjša iskra, ki jo da neka motorna žaga, kosa, orodje, povzroči požar o katerem govorimo," pojasnjuje.

Ozek obalni pas vzhodno od Omiša je v zadnjih 25 letih gorel približno desetkrat. Hrvaški portal Index poroča, da šlo vsakič za obsežne požare, ki so zajeli več sto hektarjev in pogosto povzročili tudi veliko materialne škode. Zakaj je lahko vsak požar na omiški obali potencialno katastrofalen? Jug sicer to območje pozna tudi kot gorski kolesar in tekač in pravi, da gre predvsem za zelo strme brežine. "Recimo, nad Omišem je Omiška Dinara – pogorje z višino skoraj 900 metrov – in te požare pogosto pomika naprej burja, za katero je značilno, da prihaja s kopnega in gre proti morju. In ko je ta burja pomakne s hribov proti morju, potek na brežinah pospeši." Za četrtek je denimo tako veljalo opozorilo, da lahko burja piha s hitrostjo tudi do 85 kilometrov na uro. "To pa so že vetrovi, ki omogočajo, da se ti požari razvijejo zelo hitro in da zelo hitro tudi napredujejo. kar pomeni, da jih je zelo težko gasiti."

Domačini medtem pripovedujejo o najhujšem požaru v zadnjega pol stoletja. Jug ob tem pravi, da so bili prebivalci kot v kotlu. Kako se je tam zgodil ta ognjeni obroč? "Pri teh požarih pogosto govorimo o zelo visokih temperaturah, tudi okoli 800 ali več stopinj Celzija, poleg tega pa pri teh močnih vetrovih veter nosi storže, vejice, iskre ... Vidimo, da je tudi vse okoli bilo žareče. In je dejansko kot v kotlu. To pa pomeni tudi, da vsi ti žareči delci, ki letijo naokoli, netijo nove požare. Veter tako lahko nek storž prestavi 300 ali 400 metrov naprej. To daje vtis enega takšnega zelo groznega požara z veliko dima, majhno vidljivostjo, zmanjkuje elektrike, slišijo se sirene gasilskih vozil, verjetno je veliko vpitja ... Takšno doživetje mora biti zelo grozljivo."