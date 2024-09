Grozljive zlorabe Gisèle Pelicot: pred sodnika še šest njenih posiljevalcev

Francija je vstopila v četrti teden sojenja zaradi množičnih posilstev Gisèle Pelicot . 71-letni Dominique Pelicot je že priznal, da je skoraj desetletje omamljal svojo (zdaj že nekdanjo) ženo ter jo nato ponujal moškim, da so s pomočjo njenega neodzivnega telesa izražali svoje seksualne fantazije, sam pa je dogajanje fotografiral in posnel. V ponedeljek se je Pelicot prikazal na sodišču v mestu Avignon na jugovzhodu Francije, a spregovoril naj bi šele konec tega tedna.

71-letnik prvič pričal in priznal: 'Sem posiljevalec'

Ob Pelicotu pa je sicer hudega posilstva obtoženih še 50 drugih moških, starih med 26 in 74 let. Številni med njimi so obtožbe zanikali, vključno z moškim, ki naj bi v tem času posilil tudi lastno ženo, poroča Guardian.

Na sodišču se je zdaj nadaljevalo sojenje še šestim moškim, obtoženim posilstva. Obravnave se je udeležila tudi Gisèle Pelicot, njen prihod na sodišče pa je pospremil aplavz prisotnih. V sodni dvorani je nato nepremično poslušala podrobnosti o njenih domnevnih napadalcih.

Zaslišali tudi najmlajšega med obtoženimi

Med obtoženimi, ki so že stopili pred sodnika, je tudi najmlajši izmed petdeseterice. V času posilstva Francozinje je bil star 22 let, Gisèle pa naj bi posilil dvakrat. Obtoženi je bil sicer rojen v Francoski Gvajani, pri 16 letih se je pridružil bratu v Avignonu, nato pa se je prijavil v vojsko.