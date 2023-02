Grozljivega umora 28-letne manekenke obtoženi nekdanji mož, svak in tast

28-letni Alex Kwong , nekdanji mož uspešne manekenke Abby Choi , njegov 31-letni brat Anthony in njun oče, 65-letni Kwong Kau , so obtoženi umora, njena nekdanja tašča, 63-letna Jenny Li , pa izkrivljanja sodnega postopka, poroča CNN, ki povzema RTHK.

Spomnimo, policijska preiskava se je začela v sredo, potem ko je bila 28-letnica prijavljena kot pogrešana. Dva dni pozneje so njeno truplo našli v podeželski hiši v mestnem okrožju Tai Po. Njeno telo so razrezali, ostanke pa shranili v hladilniku. Medtem ko trup in roke še vedno manjkajo, so v hladilniku našli noge, v velikem loncu za juho pa lobanjo, več reber in lase, je sporočila policija.