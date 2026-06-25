Grozljivi posnetki uničujočega potresa: panični kriki in beg za življenje

V javnost prihaja vse več posnetkov, ki prikazujejo grozljive trenutke, ko so se tla v Venezueli silovito stresla. V obalnem mestu La Guaira se je porušilo več stavb, nekatere ulice pa so videti, kot da so bile neusmiljeno bombardirane.
Spet drugi posnetki prikazujejo strah tistih, ki so bili med potresom ujeti na mednarodnem letališču Simón Bolívar, ki se nahaja prav v tem priobalnem mestu. Potniki so se v paniki razbežali in skušali zapustiti terminale.
Letališče je sicer na posnetkih opazno poškodovano, v zraku pa je oblak prahu. Potniki se prebijajo do izhodov, medtem ko po letališču odzvanjajo kriki.
"Še nikoli nisem doživel česa podobnega. Doživel sem uničujoč potres v Caracasu leta 1967, ki je prav tako terjal veliko življenj, ampak takrat ni bilo niti približno podobno temu danes," je dejal Guevara Baro, ki živi v devetem nadstropju stanovanjske stavbe v soseski Los Palos Grandes.
Po njegovih besedah se je stavba tako močno tresla, da se ni mogel oprijeti ničesar. "Niti hoditi nisem mogel, ker je bilo tresenje tako močno," je dejal za CNN in dodal, da se je zdelo, da potres traja večno.
Ko je končno ocenil, da so se tla umirila, si je obul čevlje in se odpravil po stopnicah do izhoda iz stavbe. Hodniki so bili zaradi izpada elektrike temni, voda je tekla iz poškodovanih vodovodnih cevi. S sosedi se je počasi spuščal po stopnicah, dokler jim ni uspelo priti na ulico.
"Ljudje so jokali. Mnogi so doživeli popoln živčni zlom," je opisal kaos po dveh silovitih potresih z magnitudo 7,2 in 7,5.
Še eden od posnetkov prikazuje starejši par, ki je med silovitim tresenjem obstal v hiši, saj nista zmogla steči na prosto. Namesto tega sta se prijela za roke in prestrašeno počakala, da je tresenje minilo.
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