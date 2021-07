Grozljivi prizori iz okolice Kölna: nov plaz porušil številne hiše in ulice

V mestu v okolici Kölna, ki so ga zadnje dni prizadeli hudi nalivi, so se zaradi zdrsa razmočene zemlje porušile številne hiše in ulice. Poročajo o več smrtnih žrvah. Ljudi so sicer opozorili, naj območje zapustijo, a številni navodil oblasti niso upoštevali. Čeprav se pristojni trudijo z reševanjem, to preprosto ni mogoče.

Iz nemškega Erftstadta prihajajo grozljivi prizori zemeljskega plazu, ki podira hiše in ulice. Številni so še vedno ujeti v domovih, saj so se prebivalci kljub opozorilom vrnili na območje oziroma ga sploh niso zapustili. Poročajo o več smrtnih žrtvah.

Zaradi izjemno nevarnega terena lahko reševalci s čolni rešujejo le nekatere prebivalce, saj vsi tereni niso dostopni. Zaradi vremena je ustavljen tudi zračni promet. Poleg tega poročajo o puščanju plina, ki ga ni mogoče zapreti, kar bi lahko resno ogrozilo nadaljnje reševanje. Infrastruktura na kraju je uničena, v mestu ne obratujejo več bolnišnice in domovi za ostarele, so sporočili predstavniki lokalnih oblasti. Pogrešanih je več ljudi.