Grozljivka na Dunaju: ob 20. uri so v 'Bermudskem trikotniku' odjeknili streli

Za ta čas nenavadno topel ponedeljkov večer, termometri so kazali prijetnih 20 stopinj Celzija, je bil za Dunajčane zadnja priložnost, da užijejo še nekaj 'svobode' – avstrijska oblast je zaradi drugega vala epidemije bolezni covid-19 z današnjim dnem namreč uvedla policijsko uro. Poostreni ukrepi, vključno z zaprtjem lokalov in restavracij, pa naj bi bili v veljavi vsaj mesec dni.

Nič čudnega torej, da se je sinoči (ponedeljku in pandemiji navkljub) precej ljudi odpravilo ven. V Burgtheatru je bila še zadnja predstava, tudi v dunajski operi se je zbralo okoli tisoč obiskovalcev. Enako je veljalo za številne gostinske lokale. V 'Bermudskem trikotniku’ – kot mrežo ulic v starem središču mesta, kjer so nagneteni priljubljeni bari in restavracije, imenujejo Dunajčani –, je bilo prijetno vzdušje, na terasah so sedeli dobro razpoloženi gostje, ki so želeli kar najbolje izkoristiti zadnje ure, preden se Dunaj ponovno zapre.

Točno ob 20. uri pa šok – v bližini glavne dunajske sinagoge na ulici Seitenstettengasse so odjeknili streli. Zaenkrat še ni povsem jasno, ali je bila takrat že zaprta sinagoga tudi tarča napada.

"Izstreljenih je bilo vsaj 100 nabojev, točno tukaj, pred našo zgradbo," je za avstrijsko televizijo ORF povedal rabin Schlomo Hofmeister. Kot je še dejal, je iz svojega okna videl vsaj eno osebo, ki je streljala na ljudi, ki so sedeli zunaj na ulici. "Najprej smo mislili, da je nekje ognjemet, šele potem smo dojeli, da je to zvok strelov," pa je za omenjeno televizijo povedal eden od očividcev, ki so bili sinoči na kraju dogajanja.