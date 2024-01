Katastrofa v Gazi: 'Moji otroci kričijo od lakote'

OGLAS

"Nastopila je lakota," je sporočil generalni podsekretar ZN za humanitarne zadeve Martin Griffiths za CNN. "To je popolnoma nezaželeno," je dodal."Lakoto je prineslo na čelo bojnih vrst." Prejšnji teden je urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev sporočil, da je Izrael zavrnil vstop kritičnih zalog v severno Gazo. Izrael je namreč agencijo obtožil, da ne naredi dovolj in zavira napredek. Zagotavljanje humanitarne pomoči 300.000 prebivalcem, ki ostajajo na severu Gaze, tako še vedno predstavlja velik izziv. Ne gre le za število tovornjakov s pomočjo, ki vedno težje vstopijo zaradi številnih cestnih zapor, temveč tudi za to, da je ljudi strah preseljevanja zaradi nevarnosti, ki preži na njih na cesti.

icon-expand FOTO: AP

Lakota v Gazi narašča icon-picture-layer-2 1 / 8

Od 7. oktobra je bilo v Gazi ubitih več kot 24.000 ljudi, več kot 60.000 je bilo ranjenih, je sporočilo ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Hamas. Po podatkih ZN je bilo skoraj 90 odstotkov prebivalstva Gaze razseljenega. Bombardiranje je opustošilo Gazo, civilisti pa živijo v strahu – bodisi zaradi zračnega napada, lakote ali bolezni, piše CNN. Agencije ZN so objavile skupni poziv k večjemu dostopu pomoči v Gazo, dejale pa so, da je to "nujno potrebna temeljna sprememba". Vodje Svetovnega programa za hrano (WFP), Sklada ZN za otroke (UNICEF) in Svetovne zdravstvene organizacije so dejali, da je pridobivanje dovolj zalog v Gazo in čeznjo odvisno od odprtja novih vstopnih poti; več tovornjakov vsak dan skozi mejne kontrole; manj omejitev gibanja humanitarnih delavcev; in jamstva za varnost ljudi, ki dostopajo do pomoči in jo delijo. "Ljudje v Gazi bodo umrli od lakote le kilometre stran od tovornjakov s hrano," je dejala vodja WFP Cindy McCain. "Vsaka izgubljena ura ogroža nešteto življenj. Lakoto lahko preprečimo, vendar le, če lahko dostavimo zadostne zaloge in imamo varen dostop do vseh, ki hrano potrebujejo." WFP je sicer že večkrat opozarjal, da bo situacija kmalu ušla izpod nadzora.

icon-expand FOTO: AP

Humanitarna pomoč v Gazi icon-picture-layer-2 1 / 4

53-letna humanitarna delavka in mati štirih otrok v Gazi je nedavno za CNN dejala, da njeni otroci "ves dan kričijo od lakote". Humanitarni delavci in civilisti so poudarili, da se težko soočajo s težkimi življenjskimi razmerami, nezadostnim dostopom do toplih oblačil in izbruhi bolezni v prenatrpanih začasnih zavetiščih. Hrane, vode in goriva je z vsakim dnem čedalje manj, cena tistega, kar je še, pa strmo narašča. Odrasli se zdaj skušajo znajti tako, da obroke razporedijo, da jih imajo otroci čez dan. "Vidim, da ljudje stradajo, dobesedno stradajo," je za CNN povedal 20-letni študent Shadi Bleha, ki poje le en obrok dnevno.