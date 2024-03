Grozljivka v Indiji: Napadli popotniški par, žensko skupinsko posilili

Španski par, ki je zaslovel z dokumentiranjem svojih potovanj z motorjem na družbenih omrežjih, je doživel grozljiv dogodek v Indiji. Popotnika sta objavila videoposnetek iz bolnišnice v Indiji in pojasnila, da sta bila napadena, oropana, žensko pa je posililo sedem moških.

Nasmejana in radovedna španska popotnika sta od začetka svojih potovanj v Barceloni obiskala več kot 60 držav in z motorjem prepotovala več kot 170.000 kilometrov. Zakonca sta na Instagramu zbrala veliko število sledilcev, objavljata pa posnetke svojih potovanj, obrokov, doživetij in vseh zanimivosti, ki jih doživita. Čeprav sta izkušena popotnika, ki sta navajena na marsikatero nezgodo na poti, je bil dogodek v Indiji nedvomno najbolj grozljiv in najtežji. Na videoposnetku, ki sta ga objavila, sta videti izmučena, z modricami in oteklinami na obrazu in oba na robu solz. Za španske medije sta razkrila, da sta bila napadena po obisku okrožja Dumka v indijski zvezni državi Jharkhand, ki je znana turistična destinacija.

Kot poroča Euronews, se je par odpravil v Nepal, vendar sta se v Dumki ustavila, da bi si odpočila. Postavila sta šotor v bližini tržnice Hansidha, v nočnih urah, ko sta oba že spala, pa je v šotor vdrlo sedem moških. "Upirala sva se jim, a ni zaleglo. Na vrat so mi dali mož in mi rekli, da me bodo ubili," je pojasnil moški. "Moje dekle je posililo sedem moških." "Smo v bolnišnici s policijo, tukaj v Indiji," je dodala španska blogerka. O dogodku je bila nemudoma obveščena policija, do sedaj pa so uspeli aretirati tri moške. Vse ostale storilce so že identificirali in jih bodo kmalu aretirali, pa je po poročanju Al Jazeere povedal vodja policije v indijskem okrožju. Obveščeno je bilo tudi špansko veleposlaništvo v Indiji, ki je že stopilo v stik s tamkajšnjimi lokalnimi oblastmi in poslalo strokovno pomoč popotniškemu paru.

Protesti v Indiji po izpustitvi skupinskih posiljevalcev FOTO: AP icon-expand