Grozljivka v izraelskih zaporih: 'Na nas so naščuvali pse, nato pa nas pretepli'

BBC se je po izpustitvi palestinskih talcev pogovarjal s šestimi osebami, ki so imele zelo slabe izkušnje v izraelskih zaporih. Tudi v društvu palestinskih zapornikov so govorili o katastrofalnih razmerah, šlo naj bi celo tako daleč, da so pazniki kar urinirali na zapornike, v zadnjih sedmih tednih pa je v izraelskem priporu umrlo šest zapornikov. Očitke o slabem ravnanju z zaporniki pa Izrael zavrača.

Izpuščeni ujetniki, tako palestinski kot izraelski, so kar nekaj časa preživeli za rešetkami, ob tem pa so bili izpostavljeni marsičemu, tudi zlorabi.

Eden izmed izpuščenih ujetnikov je tudi 18-letni Mohamed Nazzal. V priporu je bil od avgusta in kot je dejal za BBC, ne ve zakaj je sploh bil aretiran. Pojasnil je, da so izraelski pazniki prišli v njihovo sobo, približno deset dni pred izpustitvijo, ter poskušali izzivati z glasnim ploskanjem in kričanjem njihovih imen. "Ko so videli, da se ne odzivamo," je pojasnil, "so nas začeli pretepati."

"Starejše zapornike so dali zadaj, mlade pa spredaj. Prvo so začeli pretepati nas, poskušal sem si zaščititi glavo, oni pa so mi poskušali zlomiti roke in noge."

Družina Nazzala je BBC-ju pokazala tudi zdravniška poročila in rentgenske posnetke palestinskih zdravnikov v Ramali, ki so Mohameda pregledali takoj ko je bil izpuščen. Da so na rentgenskih slikah jasno vidni zlomi obeh rok, so potrdili tudi britanski zdravniki.

"Na začetku sem bil v velikih bolečinah," je pojasnil Nazzal. "Čez nekaj časa sem predvideval, da so zlomljene, zato jih nisem več uporabljal, le takrat ko sem šel na stranišče." Pri vsakdanjih stvareh so mu pomagali drugi zaporniki, za zdravniško pomoč pa izraelskih paznikov ni želel vprašati. Izraelski zapor je njegovo zgodbo zanikal, trdijo, da je Nazzala pred odhodom pregledal izraelski zdravnik, ki ni ugotovil nobenih poškodb.

Prav tako naj bi zaporniška služba objavila videoposnetek najstnika, ki zapušča zapor in se vkrca na avtobus Rdečega križa, njegove roke pa ob tem niso povite.

Nazzal je dodal, da se je vedenje paznikov spremenilo po napadih Hamasa 7. oktobra. Takrat naj bi ostali še veliko bolj kruti. Opisal je, da so ga brcali, udarjali s palicami, eden od paznikov naj bi mu z nogo stopil na obraz. "Prišli so s svojimi psi, ki so nas napadli, nato pa so nas še oni pretepli," je dodal. "Odnesli so nam vzmetnice, oblačila, blazine, našo hrano vrgli na tla."

Da njegovo življenje v zaporu zares ni moglo biti lahko, pričajo tudi številne brazgotine po njegovem telesu. Menjal je dva zapora, najprej je bil v zaporu Meggido, kjer naj bi ga pretepli dvakrat, v zaporu Nafta pa naj bi ga pretepli, večkrat kot bi lahko preštel.