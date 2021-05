Na domu nekdanjega policista odkrili posmrtne ostanke več deset žensk in deklic

Grozljivo odkritje v srednjeameriški državi Salvador: v bližini doma nekdanjega policista, 51-letnega Osoria Chaveza, so odkrili posmrtne ostanke kar 24 oseb, med njimi so večinoma ženske in deklice. Kriminalisti, ki preiskujejo primer, se bojijo, da bi lahko odkrili še več trupel, številka naj bi lahko narasla celo nad 40.

Po poročanju britanskega portala BBC bo preiskava doma 51-letnega Huga Ernesta Osoria Chaveza v Chalchaupi, kakšnih 78 kilometrov severno od prestolnice San Salvador, trajala še najmanj en mesec. Nekdanjega policista, ki je bil sicer že obsojen za več spolnih zločinov in umora 57-letne ženske ter njene 26-letne hčerke (dejanje je tudi priznal), sumijo, da je ubil še več deset ljudi, večinoma žensk. Pokopal naj bi jih na različnih krajih, do zdaj so odkrili sedem jam, vse v bližini njegove hiše. Po besedah direktorja salvadorske državne policije Mauricia Arriaza Chicasa bi bili nekateri posmrtni ostanki, ki so jih odkrili do zdaj, lahko zakopani že več kot desetletje. V zvezi s primerom sicer preiskujejo še več drugih oseb, med njimi tudi nekaj nekdanjih vojakov in tihotapcev ljudi, ki naj bi Chavezu pomagali pri izvajanju zločinov. Salvador je sicer znan po izjemno visoki stopnji femicida, pobijanja žensk in deklet zaradi njihovega spola.