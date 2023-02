Grozljivo odkritje: v pariškem parku našli žensko glavo in druge dele trupla

Pariški policisti prečesavajo park Buttes-Chaumont, kjer so v ponedeljek tamkajšnji upravljalci našli medenični del ženskega trupla, od trebuha do kolen. Danes pa so na območju parka našli še več drugih delov ženskega trupla, med drugim tudi glavo žrtve, ki naj bi bila zakopana pod kupom listja ob železniški progi.

Grozljivo najdbo so našli na območju gozda v parku, nekaj delov trupla pa naj bi našli tudi v bližini opuščene železniške proge. Pariško tožilstvo je za lokalno televizijo BFMTV potrdilo, da so našli človeške posmrtne ostanke, a so bili z informacijami za zdaj precej skopi.

"Očitno je bilo telo oblečeno. Truplo ni bilo v stanju razpadanja, kar nakazuje na nedavno smrt," pa je za časnik Le Parisien razkril neimenovani vir. Oblečena naj bi bila v modre kavbojke, ki so na stegnu okrašene z rožo.

Okoliščine umora še preiskujejo, park in okolico so zaprli. Poteka obsežna policijska preiskava, v kateri sodelujejo tudi potapljači. Poleg zelenih površin preiskujejo namreč tudi jezero v parku in okoliške ulice.

Identitete ženske za zdaj še niso razkrili. Po navedbah francoskih medijev, ki se sklicujejo na policijske vire, pa naj bi bila severnoafriškega ali evropskega porekla.

Park Buttes-Chaumont leži na severovzhodu francoske prestolnice in je ena največjih zelenih površin na tem območju. Park je priljubljen kraj za sprehajalce, družine in tekače. Del parka, v katerem so našli posmrtne ostanke, pa je dokaj oddaljen od glavnih sprehajalnih poti in ga večinoma uporabljajo upravljalci parka.