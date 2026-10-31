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Grozljivo srečanje: veliki morski pes prestrašil deskarje in jih poškropil

Washington , 31. 10. 2026 16.02 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
A.K.
Srečanje z morskim psom

Deskarje ob plaži Pismo Beach v Kaliforniji je prestrašil veliki beli morski pes, ki je zaplaval le nekaj metrov od njih in enega celo poškropil z repom. Na njihovo olajšanje je kmalu potešil svojo radovednost in odplaval stran od njih.

Posnetek prikazuje morskega psa, ki plava naravnost proti deskarju na dolgi deski, nato pa se v zadnjem trenutku obrne in ga poškropi z močnim zamahom repa. Po navedbah očividcev je bil morski orjak dolg med 3,6 in 4,5 metra, poroča FoxNews. Posnetki kažejo, da se je žival več minut zadrževala med številnimi deskarji v vodi pri kraju Oceano v okrožju San Luis Obispo.

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Srečanje so ujeli tudi iz zraka. Na posnetku je videti, kako morski pes plava proti deskarjem, nato pa se nenadoma obrne, močno zamahne z repom in deskarja poškropi. Nato odplava stran, ne da bi bil kdo poškodovan. "Morski pes me je samo malo poškropil, kot da bi me krstil," je deskar s posnetka povedal za San Luis Obispo Tribune. "Pravzaprav nisem imel časa za paniko ali strah. Pomislil sem le: v redu, tukaj pa res ne želim biti več," je dodal.

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Še eno tesno srečanje na severu Kalifornije

Pred kratkim je nenavadno bližnje srečanje doživel tudi ribič David Slavich, ki je iz kajaka lovil ribe ob obali okrožja San Mateo v severni Kaliforniji.

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Med snemanjem svojega meta ribiške vrvice je opazil velikega belega morskega psa tik za kajakom. "O moj bog, veliki beli morski pes," je vzklikni.

Nekaj sekund pozneje je morski pes zaplaval mimo njegovega plovila na razdalji le nekaj centimetrov. Njegova hrbtna plavut je segala nad gladino, preden se je žival potopila in izginila pod vodo, poroča New York Post.

Slavich je pozneje povedal: "Za trenutek se mi je zdelo, da se gledava naravnost v oči. Imel sem občutek, da je bil prav tako radoveden o meni, kot sem bil jaz o njem." Ko je morski pes izginil, je začel veslati proč, vendar je dejal, da je občutil predvsem občudovanje, ne strahu.

Veliki beli morski psi so pogosti ob kalifornijski obali

Srečanji sta se zgodili v obdobju, ki ga domačini poznajo kot Sharktober, izraz, ki ga uporabljajo za jesenske mesece, ko se odrasli morski psi vračajo na svoja prehranjevalna območja ob obali Kalifornije.

Po podatkih ameriške Nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA) lahko veliki beli morski psi zrastejo do približno šest metrov, tehtajo več kot 1.800 kilogramov in najpogosteje živijo v vodah s temperaturo med 10 in 27 stopinjami Celzija. Njihovo območje razširjenosti v Tihem oceanu sega od Aljaske do Mehike, pojavljajo pa se tudi vzdolž vzhodne obale ZDA, v Mehiškem zalivu in Karibskem morju.

Turistična organizacija Pismo Beach velikega belega morskega psa navaja med vrstami, ki redno zahajajo v vode ob tem delu kalifornijske obale.

Razlagalnik

Izraz 'Sharktober' se nanaša na jesenske mesece, ko se veliki beli morski psi vračajo na svoja tradicionalna prehranjevalna območja blizu obale Kalifornije. V tem času je ob obali zelo veliko morskih sesalcev, kot so morski levi in tjulnji, ki predstavljajo glavni vir hrane za odrasle morske pse, zato se pogosteje zadržujejo v bližini plaž.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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morski pes srečanje kalifornija

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KOMENTARJI3

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Nikdar več
31. 10. 2026 17.01
Veganski morski pes...
Odgovori
0 0
jugatneme
31. 10. 2026 16.59
Je morda klovn tam lovil tune?
Odgovori
-2
0 2
Antifriz
31. 10. 2026 16.57
Če se s takim srečaš iz oči v oči... si še en teden v plenicah.
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