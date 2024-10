Bombe na letališču v Sarajevu ni bilo, grožnje prejelo tudi več šol

"Po prejetem anonimnem klicu o domnevni eksplozivni napravi na mednarodnem letališču Sarajevo so pristojne službe izvedle vse potrebne ukrepe v skladu z varnostnimi protokoli," so za portal Dnevni Avaz sporočili z letališča. Letališče so evakuirali ter začasno odpovedali lete, potnike pa so prosili za razumevanje in potrpežljivost, dokler ne zaključijo varnostnega pregleda letališča.

Po podrobnem varnostnem pregledu so ugotovili, da je bila prijava o bombi lažna. Dodali so, da je bila v vmesnem času "zagotovljena popolna varnost vseh potnikov in zaposlenih."