Grožnje z bombami širom Srbije prišle tudi iz Slovenije

Včeraj je več bolnišnic v Beogradu prejelo grozilna sporočila, prav tako tudi nekaj šol. V ponedeljek so v srbski prestolnici evakuirali učence 170 šol in letališče v Nišu.

Od 11. marca do danes je na naslove številnih institucij v Srbiji priromalo več obvestil o domnevno podtaknjenih bombah. Policija je podrobno pregledala več javnih objektov, med drugim šole, bolnišnice in nakupovalne centre, izkazalo pa se je, da so bile prijave lažne, poroča srbski portal nova.rs.

Ministrstvo za notranje zadeve je zdaj sporočilo, da je osem groženj prišlo iz Poljske, štiri iz Gambije, dve iz Irana ter po ena iz Ukrajine, Slovenije in Rusije. Glede na to, da so del preiskave tuji državljani, ki ne živijo v Srbiji, je v teku mednarodna izmenjava podatkov med notranjim ministrstvom, Interpolom, Europolom, organi Švedske, Litve, Švice, Rusije in Madžarske ter Googlom.

Grozilna sporočila so v zadnjih dneh pošiljali tudi nekateri Srbi. Zaradi lažnih prijav o bombah je ministrstvo obravnavalo osem oseb, dva srbska državljana so aretirali. Zoper šest mladoletnikov so vložili kazenske ovadbe.

"Pozivamo posameznike, naj se v času, ko je Srbija še posebej izpostavljena množičnim in organiziranim kibernetskim napadom, ravnajo odgovorno in v skladu z zakonom. Policiji naj ne otežujejo dela. Lažna prijava o nastavljeni bombi ni šala, temveč kaznivo dejanje, ki lahko vznemiri državljane Srbije," so zapisali na ministrstvu za notranje zadeve.

Srbske oblasti sicer trdijo, da gre za "posebno vojno proti Srbiji" in pritisk iz tujine, saj Srbija ni uvedla sankcij proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino. Dokazov o tem niso predložili.