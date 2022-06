Grožnje z bombami v Zagreb prišle iz Rusije

"Policija vsako prejeto informacijo ali obvestilo o možnih eksplozivnih napravah jemlje skrajno resno in s previdnostjo ter jih takoj preveri na terenu, in tako je bilo tudi v tem primeru," so v nedeljo po pregledu terena sporočili z zagrebške policijske uprave.

Dodali so, da so obvestila o bombah v nedeljo okoli 6. ure zjutraj prišla na 11 elektronskih naslovov različnih trgovskih središč v Zagrebu in zagrebški županiji. Avtor sporočil, ki si je nadel ime Stegosaurus Stegosaurus, jih je poslal z ruske domene yandex.ru.