Grožnji z izključitvijo iz Nata sledila grožnja s carinami. EU v bran Španiji

"Zelo sem nezadovoljen s Španijo. Je edina država, ki ni dvignila porabe na pet odstotkov. Razmišljal sem, da jih kaznujem trgovinsko s carinami in mislim, da bom to morda tudi storil," je novinarjem v Beli hiši dejal ameriški predsednik Donald Trump. Predsednik ZDA je ob tem dodal, da je delovanje Španije zelo nespoštljivo do Nata.
Trump je sicer že minuli teden izrazil nezadovoljstvo, ker se je Španija zavezala, da bo za obrambo odmerila le 2,1 odstotka svojega BDP. Takrat je dejal, da bi morali Španijo zaradi tega izključiti iz zveze Nato. V ponedeljek je to vprašanje mimogrede javno načel tudi pred španskim premierjem Pedrom Sanchezom na slovesnem podpisu mirovnega sporazuma za Gazo v Egiptu.
Sanchez je trdil, da bi morala Španija izpolniti svoje cilje glede zmogljivosti in ne fiksnih ciljev glede porabe, vključno s kibernetsko varnostjo in okoljem v svojih izračunih.
Po Trumpovi grožnji z izključitvijo je španska vlada sporočila, da je Španija zavezana in polnopravna članica Nata, ki izpolnjuje svoje cilje glede zmogljivosti enako kot ZDA.
EU v bran Španiji
In četudi je generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte po prvotni grožnji Španiji z izključitvijo pohvalil Trumpa zaradi njegove vloge pri doseganju ciljev Nata na področju obrambnih naložb, pa je Evropska unija stopila v bran svoji članici.
"Španija bo zaščitena pred vsakim poskusom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi državi uvedel kazenske carine kot povračilo za njeno zavrnitev doseganja cilja Nata," so sporočili iz Evropske komisije. Zagotovili so, da se bodo na grožnje, če bo to potrebno, ustrezno odzvali kot skupnost.
Tiskovni predstavnik komisije za trgovino Olof Gill, ki je podal odziv, sicer ni sporočil, kakšni bi bili ukrepi Unije. Je pa poudaril, da vse države EU, vključno s Španijo, veže skupna trgovinska politika, kar pomeni, da se njihovi izdelki soočajo z enakimi carinami, ko se prodajajo v tujini.
Gill je ob tem pozval k dialogu za rešitev morebitnih nesoglasij. "Imamo sklenjen trgovinski sporazum med EU in ZDA. To je platforma za reševanje vseh nadaljnjih vprašanj, povezanih s trgovino," je dodal.
