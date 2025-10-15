Grožnji z izključitvijo iz Nata sledila grožnja s carinami. EU v bran Španiji

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek znova zagrozil Španiji. Ker zavrača zvišanje izdatkov za obrambo na pet odstotkov BDP, ji je pred dnevi najprej zagrozil z izključitvijo iz vojaškega zavezništva Nato, zdaj pa je dejal, da jim bo, ker se ne želijo ukloniti, zvišal carine na izvoz v ZDA. Na zadnjo grožnjo so se odzvali tudi v Bruslju. "Španija bo zaščitena pred vsakim poskusom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi državi uvedel kazenske carine," so sporočili iz Evropske komisije.

"Zelo sem nezadovoljen s Španijo. Je edina država, ki ni dvignila porabe na pet odstotkov. Razmišljal sem, da jih kaznujem trgovinsko s carinami in mislim, da bom to morda tudi storil," je novinarjem v Beli hiši dejal ameriški predsednik Donald Trump. Predsednik ZDA je ob tem dodal, da je delovanje Španije zelo nespoštljivo do Nata. Trump je sicer že minuli teden izrazil nezadovoljstvo, ker se je Španija zavezala, da bo za obrambo odmerila le 2,1 odstotka svojega BDP. Takrat je dejal, da bi morali Španijo zaradi tega izključiti iz zveze Nato. V ponedeljek je to vprašanje mimogrede javno načel tudi pred španskim premierjem Pedrom Sanchezom na slovesnem podpisu mirovnega sporazuma za Gazo v Egiptu.

Španska vojska FOTO: Profimedia icon-expand

Sanchez je trdil, da bi morala Španija izpolniti svoje cilje glede zmogljivosti in ne fiksnih ciljev glede porabe, vključno s kibernetsko varnostjo in okoljem v svojih izračunih. Po Trumpovi grožnji z izključitvijo je španska vlada sporočila, da je Španija zavezana in polnopravna članica Nata, ki izpolnjuje svoje cilje glede zmogljivosti enako kot ZDA.

EU v bran Španiji

In četudi je generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte po prvotni grožnji Španiji z izključitvijo pohvalil Trumpa zaradi njegove vloge pri doseganju ciljev Nata na področju obrambnih naložb, pa je Evropska unija stopila v bran svoji članici. "Španija bo zaščitena pred vsakim poskusom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi državi uvedel kazenske carine kot povračilo za njeno zavrnitev doseganja cilja Nata," so sporočili iz Evropske komisije. Zagotovili so, da se bodo na grožnje, če bo to potrebno, ustrezno odzvali kot skupnost.