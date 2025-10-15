Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Grožnji z izključitvijo iz Nata sledila grožnja s carinami. EU v bran Španiji

Washington, 15. 10. 2025 20.04 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P. , STA
Komentarji
1

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek znova zagrozil Španiji. Ker zavrača zvišanje izdatkov za obrambo na pet odstotkov BDP, ji je pred dnevi najprej zagrozil z izključitvijo iz vojaškega zavezništva Nato, zdaj pa je dejal, da jim bo, ker se ne želijo ukloniti, zvišal carine na izvoz v ZDA. Na zadnjo grožnjo so se odzvali tudi v Bruslju. "Španija bo zaščitena pred vsakim poskusom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi državi uvedel kazenske carine," so sporočili iz Evropske komisije.

"Zelo sem nezadovoljen s Španijo. Je edina država, ki ni dvignila porabe na pet odstotkov. Razmišljal sem, da jih kaznujem trgovinsko s carinami in mislim, da bom to morda tudi storil," je novinarjem v Beli hiši dejal ameriški predsednik Donald Trump. Predsednik ZDA je ob tem dodal, da je delovanje Španije zelo nespoštljivo do Nata.

Trump je sicer že minuli teden izrazil nezadovoljstvo, ker se je Španija zavezala, da bo za obrambo odmerila le 2,1 odstotka svojega BDP. Takrat je dejal, da bi morali Španijo zaradi tega izključiti iz zveze Nato. V ponedeljek je to vprašanje mimogrede javno načel tudi pred španskim premierjem Pedrom Sanchezom na slovesnem podpisu mirovnega sporazuma za Gazo v Egiptu.

Španska vojska
Španska vojska FOTO: Profimedia

Sanchez je trdil, da bi morala Španija izpolniti svoje cilje glede zmogljivosti in ne fiksnih ciljev glede porabe, vključno s kibernetsko varnostjo in okoljem v svojih izračunih.

Po Trumpovi grožnji z izključitvijo je španska vlada sporočila, da je Španija zavezana in polnopravna članica Nata, ki izpolnjuje svoje cilje glede zmogljivosti enako kot ZDA.

EU v bran Španiji

In četudi je generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte po prvotni grožnji Španiji z izključitvijo pohvalil Trumpa zaradi njegove vloge pri doseganju ciljev Nata na področju obrambnih naložb, pa je Evropska unija stopila v bran svoji članici.

"Španija bo zaščitena pred vsakim poskusom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi državi uvedel kazenske carine kot povračilo za njeno zavrnitev doseganja cilja Nata," so sporočili iz Evropske komisije. Zagotovili so, da se bodo na grožnje, če bo to potrebno, ustrezno odzvali kot skupnost.

Preberi še Ameriško orožje za Ukrajino bo financirala več kot polovica zaveznic

Tiskovni predstavnik komisije za trgovino Olof Gill, ki je podal odziv, sicer ni sporočil, kakšni bi bili ukrepi Unije. Je pa poudaril, da vse države EU, vključno s Španijo, veže skupna trgovinska politika, kar pomeni, da se njihovi izdelki soočajo z enakimi carinami, ko se prodajajo v tujini.

Gill je ob tem pozval k dialogu za rešitev morebitnih nesoglasij. "Imamo sklenjen trgovinski sporazum med EU in ZDA. To je platforma za reševanje vseh nadaljnjih vprašanj, povezanih s trgovino," je dodal.

nato španija donald trump zda grožnje
Naslednji članek

Kaja Kallas: Protidronsko zaščito potrebuje vsa Evropa

Naslednji članek

Na Krasu odkrili prazgodovinske lovske megastrukture

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Po prestani lobotomiji
15. 10. 2025 21.58
Španija je proruska.Izključit iz nata in eu.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305