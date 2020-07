Grozovite slike in posnetki škode, nastale ob avstralski plaži

Na plaži Wamberal v Avstraliji so se nekateri domovi delno zrušili v morje, saj so do osem metrov visoki valovi sunkovito butali ob obalo, morje pa je odneslo peskasto zemljo, na kateri so bile zgrajene hiše. Te so obstale na nestabilnih, močno izpostavljenih zarjavelih kovinskih tramovih. Prebivalci se pripravljajo na še eno noč rušilnih valov.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V četrtek zvečer je tako več kot 40 domov ostalo brez elektrike, vode in plina. Veliko lastnikov luksuznih domov se boji, da bodo povsem ostali brez strehe nad glavo.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Novi posnetki kažejo na drastičen obseg uničenja in grozljivo škodo na luksuznih nepremičninah. Droni so posneli zrušene balkone, ki nevarno visijo nad skalami, po katerih so včasih stopnišča vodila do plaž.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ob plaži so nastali številni kraterji, nekateri povsem ob luksuznih nepremičninah. Lastniki so skušali nadaljnjo škodo preprečiti z goro vrečk, napolnjenih s peskom. Lokalne oblasti ocenjujejo, da je v zadnjih treh letih izginilo že 30 metrov obale. Na spodnjem posnetku je videti, kako voda ruši peščeno plažo in jo počasi poplavlja.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Največje erozijske poškodbe v zadnjih 30 letih Kontrolor državne službe za nujne primere Rolf Garda je povedal, da gre za največje erozijske poškodbe, kar jih je videl v zadnjih 30 letih, poroča The Guardian. "Erozija je od nekdaj vplivala na to območje, vendar je iz nekega razloga tokratno valovanje odneslo veliko več zemlje, kot smo pričakovali," je dejal.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Številni prebivalci so morali zapustiti domove, saj ti lahko kadarkoli porušijo."Prostovoljci službe za nujne primere so bili na terenu in prebivalcem svetujejo, naj odidejo," je dejala tiskovna predstavnica. Tudi sicer ljudem svetujejo, naj ne zahajajo na plaže.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Začenja se nov krog uničujočih valov Naslednji krog valov pričakujejo v sredo zvečer, ko naj bi visoka plima morje do 21. ure zvišala za 1,9 metra, metrski valovi pa naj bi se nadaljevali vse do četrtka zjutraj. Centralno obalni svet si prizadeva podlago stabilizirati še pred plimo. Na obali je bila ustanovljena delovna skupina, ki s kamni polni vreče in jih nosi na plažo, da bi tako omilila udarce valov.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Hiš na obali ne bi smeli graditi Nekateri posamezniki menijo, da so si lastniki večmilijonskih luksuznih nepremičnih nesrečo zaslužili, saj hiš na obali ne bi smeli nikoli graditi. "Ko bogati ljudje gradijo hiše na krhkih obalah, da bi imeli najboljši razgled in svoj zasebni del plaže, potem pa se pritožujejo, ko ogromni valovi ogrožajo njihove gradove na pesku in krivijo vse razen sebe,"je zapisala ena od uporabnic na svoj Twitterjevem računu.