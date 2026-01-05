Grška letališča znova obratujejo, vzrok za kolaps še ni znan

Po poročanju grške radiotelevizije ERT se je letališče v prestolnici Atenah danes spopadalo s porastom potniškega prometa, potem ko so bili v nedeljo številni leti odpovedani. Po navedbah grškega ministra za promet Kristosa Dimasa nevarnosti glede varnosti letov ni bilo.
Preiskovalci še naprej iščejo vzrok za tehnično okvaro, ki je povzročila preusmeritev vseh letov skozi grški zračni prostor. Sumijo, da je izpad telekomunikacij povzročila okvara na radijskem stolpu v bližini Aten. Kibernetski napad ali sabotažo so že izključili.
Grška uprava za civilno letalstvo je navedla, da se je težava v nedeljo pojavila okoli 9. ure po lokalnem času. Zračni promet se je pozneje že lahko nadaljeval, a z velikimi zamudami. Do težave je prišlo v centralnih radijskih in komunikacijskih sistemih, ki jih uporabljajo centri za nadzor zračnega prostora. Posledično kontrolorji med seboj niso mogli komunicirati.
Predsednik grške zveze zračnih kontrolorjev Panagiotis Psarros je za ERT poudaril, da je problem "zelo resen" in izrazil obžalovanje zaradi "zastarele opreme" na letališčih, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Spomnil je tudi na podoben lanski incident, ko je bil moten promet na atenskem letališču.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.