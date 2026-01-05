Grška letališča znova obratujejo, vzrok za kolaps še ni znan

Po poročanju grške radiotelevizije ERT se je letališče v prestolnici Atenah danes spopadalo s porastom potniškega prometa, potem ko so bili v nedeljo številni leti odpovedani. Po navedbah grškega ministra za promet Kristosa Dimasa nevarnosti glede varnosti letov ni bilo.

Preiskovalci še naprej iščejo vzrok za tehnično okvaro, ki je povzročila preusmeritev vseh letov skozi grški zračni prostor. Sumijo, da je izpad telekomunikacij povzročila okvara na radijskem stolpu v bližini Aten. Kibernetski napad ali sabotažo so že izključili.