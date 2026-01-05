Naslovnica
Tujina

Grška letališča znova obratujejo, vzrok za kolaps še ni znan

Atene, 05. 01. 2026 12.04 pred 44 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K. STA
Gneča na letališču v Solunu

Grška letališča v večini spet normalno obratujejo, potem ko je v nedeljo v državi zaradi telekomunikacijske napake skoraj popolnoma zastal zračni promet. Prizadeta so bila vsa letališča v državi, vključno z mednarodnima letališčema v Atenah in Solunu. Vzrok pristojni še preiskujejo.

Po poročanju grške radiotelevizije ERT se je letališče v prestolnici Atenah danes spopadalo s porastom potniškega prometa, potem ko so bili v nedeljo številni leti odpovedani. Po navedbah grškega ministra za promet Kristosa Dimasa nevarnosti glede varnosti letov ni bilo.

Preiskovalci še naprej iščejo vzrok za tehnično okvaro, ki je povzročila preusmeritev vseh letov skozi grški zračni prostor. Sumijo, da je izpad telekomunikacij povzročila okvara na radijskem stolpu v bližini Aten. Kibernetski napad ali sabotažo so že izključili.

Gneča na letališču v Solunu
Gneča na letališču v Solunu
FOTO: Profimedia

Grška uprava za civilno letalstvo je navedla, da se je težava v nedeljo pojavila okoli 9. ure po lokalnem času. Zračni promet se je pozneje že lahko nadaljeval, a z velikimi zamudami. Do težave je prišlo v centralnih radijskih in komunikacijskih sistemih, ki jih uporabljajo centri za nadzor zračnega prostora. Posledično kontrolorji med seboj niso mogli komunicirati.

Predsednik grške zveze zračnih kontrolorjev Panagiotis Psarros je za ERT poudaril, da je problem "zelo resen" in izrazil obžalovanje zaradi "zastarele opreme" na letališčih, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Spomnil je tudi na podoben lanski incident, ko je bil moten promet na atenskem letališču.

grčija letala promet

but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 12.56
Dedal pa Ikar sta letela brez problema, čisto po prostozidarsko.
Kviz
05. 01. 2026 12.52
Krivi levnuhi, tako kot v Berlinu.
