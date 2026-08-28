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Grška lovska letala prestregla turški dron v bližini letališča

Atene, 28. 08. 2026 17.00 pred 42 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Letališče Aleksandrupolis

Grčija je napotila bojni letali, potem ko je dron, ki naj bi prišel iz Turčije, vstopil v grški zračni prostor in preletel letališče na severovzhodu države, so poročali grški mediji in vojaški viri. Dron je po posredovanju lovcev zapustil grški zračni prostor.

Po poročanju grške radiotelevizije ERTnews je "turški dron nezakonito vstopil" v grški zračni prostor v bližini pristanišča Aleksandrupolis na severovzhodu Grčije, blizu meje s Turčijo. To je povzročilo "takojšnjo mobilizacijo zračnih sil".

ERTnews je še dodala, da je dron letel blizu vzletno-pristajalne steze na letališču Aleksandrupolis, medtem ko se je potniško letalo pripravljalo na vzlet. Grški lovski letali F-16, ki sta bili v pripravljenosti, sta takoj vzleteli in se v nekaj minutah približali dronu, ga identificirali in prestregli.

Posredovanje grških lovcev je povzročilo, da je dron zapustil grški zračni prostor, je še poročala televizija.

Letalo F16
Letalo F16
FOTO: Shutterstock

Incident je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tudi grški vojaški vir, ki je povedal, da "ni šlo za resen incident".

Evropske države so v povečani pripravljenosti zaradi vdorov dronov po več odmevnih incidentih v zadnjih tednih, povezanih z vojno v Ukrajini, v kateri se tako ukrajinska kot ruska stran v povečani meri poslužujeta brezpilotnih letalnikov.

Grčija in Turčija, sicer obe članici Nata, sta pogosto v napetih odnosih, ki izvirajo iz njunih nasprotujočih se zahtev glede kopenskih in morskih meja. Grške oblasti so od lani zabeležile povečano število turških kršitev grškega zračnega prostora, še poroča AFP.

Grčija Turčija dron vojaška letala zračni prostor

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Kruha in Iger
28. 08. 2026 17.29
kje je pa slika DRONA? Dronov je en kup, civilni, vojaški, ...
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