Grška lovska letala prestregla turški dron v bližini letališča

Po poročanju grške radiotelevizije ERTnews je "turški dron nezakonito vstopil" v grški zračni prostor v bližini pristanišča Aleksandrupolis na severovzhodu Grčije, blizu meje s Turčijo. To je povzročilo "takojšnjo mobilizacijo zračnih sil".

ERTnews je še dodala, da je dron letel blizu vzletno-pristajalne steze na letališču Aleksandrupolis, medtem ko se je potniško letalo pripravljalo na vzlet. Grški lovski letali F-16, ki sta bili v pripravljenosti, sta takoj vzleteli in se v nekaj minutah približali dronu, ga identificirali in prestregli.

Posredovanje grških lovcev je povzročilo, da je dron zapustil grški zračni prostor, je še poročala televizija.