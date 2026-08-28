Grška lovska letala prestregla turški dron v bližini letališča

Po poročanju grške radiotelevizije ERTnews je "turški dron nezakonito vstopil" v grški zračni prostor v bližini pristanišča Aleksandrupolis na severovzhodu Grčije, blizu meje s Turčijo. To je povzročilo "takojšnjo mobilizacijo zračnih sil".
ERTnews je še dodala, da je dron letel blizu vzletno-pristajalne steze na letališču Aleksandrupolis, medtem ko se je potniško letalo pripravljalo na vzlet. Grški lovski letali F-16, ki sta bili v pripravljenosti, sta takoj vzleteli in se v nekaj minutah približali dronu, ga identificirali in prestregli.
Posredovanje grških lovcev je povzročilo, da je dron zapustil grški zračni prostor, je še poročala televizija.
Incident je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tudi grški vojaški vir, ki je povedal, da "ni šlo za resen incident".
Evropske države so v povečani pripravljenosti zaradi vdorov dronov po več odmevnih incidentih v zadnjih tednih, povezanih z vojno v Ukrajini, v kateri se tako ukrajinska kot ruska stran v povečani meri poslužujeta brezpilotnih letalnikov.
Grčija in Turčija, sicer obe članici Nata, sta pogosto v napetih odnosih, ki izvirajo iz njunih nasprotujočih se zahtev glede kopenskih in morskih meja. Grške oblasti so od lani zabeležile povečano število turških kršitev grškega zračnega prostora, še poroča AFP.
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