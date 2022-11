Grška obalna straža blizu Krete rešila več sto migrantov

Ladjo z migranti so "odvlekli v pristanišče, vendar se še niso izkrcali", je pojasnila novinarska predstavnica grške obalne straže. Za zdaj še ni znano, od kod je ladja izplula in katere narodnosti so njeni potniki.

Obalna straža je pred tem sporočila, da naj bi bilo na krovu do 500 ljudi, in sicer na podlagi klica na pomoč, ki so ga potniki poslali v ponedeljek po polnoči, ko so pluli južno od Krete.