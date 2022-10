Grška policija na meji s Turčijo našla več golih in poškodovanih migrantov

Nezakonite migrante, vsi so bili moški, so v petek odkrili blizu reke Evros, ki označuje mejo med Grčijo in Turčijo, je po poročanju agencije Reuters sporočila grška policija. "Mejni policisti so odkrili 92 nezakonitih migrantov brez oblačil, nekateri med njimi so imeli poškodbe," so zapisali v sporočilu. Ni še znano, kako in zakaj so moški izgubili svoja oblačila.

V preiskavi, ki jo je policija izvedla skupaj z uradniki mejne agencije EU Frontex, so odkrili dokaze, da so migranti, da bi prišli v Grčijo, reko prečkali v gumijastih čolnih iz Turčije. Grški minister za migracije Notis Mitarachi je na spletu zapisal, da je ravnanje Turčije z migranti "sramota za civilizacijo", ter dodal, da Atene pričakujejo, da bo Ankara preiskala incident.