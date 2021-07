Grška policija proti protestnikom uporabila solzivec in vodni top

V Atenah se je na večer pred glasovanjem o predlogu o obveznem cepljenju v parlamentu zbralo 3000 ljudi, je navedla grška policija. V rokah so držali plakate z napisi "Ne obveznemu cepljenju" in "Svoboda" ter grške zastave. Okoli 120 zamaskiranih protestnikov, ki so metali različne predmete, so policisti razgnali s solzivcem in vodnimi topovi.

To je bilo že drugič v enem tednu, da so množice protestirale proti grški akciji cepljenja proti covidu-19. V shodu prejšnjo sredo se je zbralo več kot 5000 ljudi, med katerimi so nekateri mahali z grškimi zastavami in lesenimi križi, poroča Reuters.

Proteste je spodbudila odločba vlade v začetku julija, ki je za zdravstvene delavce in osebje domov za ostarele odredila obvezno cepljenje. Slednji se morajo cepiti do 16. avgusta. Od 1. septembra pa bo cepljenje obvezno za vse zdravstvene delavce v javnem in zasebnem sektorju, je napovedal grški premier Kiriakos Micotakis. Grški parlament bo o vladnem dekretu odločal danes.

Vlada je predlagala tudi, da bo jeseni morda treba obvezno cepiti tudi nekatere druge skupine, kot so na primer učitelji.