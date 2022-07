Grška vlada zaprosila za preventivno napotitev gasilcev iz članic EU

Preventivno so evakuirali več naseljenih območij, otroško bolnišnico in atenski nacionalni observatorij. Grška policija je v izjavi sporočila, da je z ogroženih območij umaknila skoraj 600 ljudi. Atenska obvoznica je na nekaterih odsekih zaradi slabe vidljivosti zaprta za promet. Po podatkih gasilcev je požar prizadel najmanj deset hiš, ocenjevanje škode pa se bo začelo takoj, ko bo požar pod nadzorom.

Grški premier Kiriakos Micotakis je po navedbah svojega urada sklical tudi krizni štab, ki naj bi poskušal rešiti nastali položaj. V zadnjih 24 urah so grški gasilci posredovali pri 117 požarih. Grška vlada je v okviru evropskega mehanizma civilne zaščite zaprosila tudi za preventivno napotitev gasilcev iz več držav članic EU.

Lansko poletje so Grčijo in zlasti otok Evia v bližini Aten prizadeli zelo visoke temperature in močni gozdni požari, ki so opustošili 103.000 hektarjev površin in v katerih so umrli trije ljudje. Letos prav tako požari v Grčiji povzročajo hude težave.

Požari tudi v Franciji

Na jugozahodu Francije so po obsežnih torkovih požarih na zaslišanje privedli moškega, ki ga preiskujejo zaradi suma podtikanja požara. En izmed motoristov je preiskovalcem povedal, da se je ustavil ob cesti, ko je zagledal ogenj. Istočasno je opazil tudi vozilo, ki je zapuščalo kraj, kjer je izbruhnil požar, je sporočilo tožilstvo v Bordeauxu.