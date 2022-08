Grške oblasti glede prisluškovanja poslancu za informacije zaprosile EP

Skupina socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu je predsednico parlamenta Roberto Metsola pozvala k odločnejšemu odzivu na afero "Predatorgate". Metsola sicer prihaja iz desnosredinske skupine EPP, kamor sodi tudi stranka Nova demokracija grškega premierja Kiriakosa Micotakisa , ki naj bi bil v ozadju prisluškovalne afere. Evropska S&D je opozorila na to povezavo v objavi na Instagramu: "Morda je gospa Metsola zvesta kolegu iz EPP Kiriakosu Micotakisu?"

Tiskovni predstavnik Metsole je dejal, da je predsednica parlamenta ponosna na vlogo, ki so jo odigrali strokovnjaki za kibernetsko varnost EP pri odkritju zlonamerne programske opreme Predator. "Nezakonit nadzor nad komunikacijo poslancev je nedopusten in za to ni opravičila," je povedal za Politico. "Takšnih kršitev načel in vrednot, ki so osnova našega demokratičnega sistema, ni mogoče tolerirati, ne glede na to, v kateri državi članici se zgodijo," je poudaril.

Tiskovni predstavnik je izpostavil tudi delo parlamentarnega preiskovalnega odbora o vohunski programski opremi Pegasus (PEGA), ki so ga ustanovili lani. Kot pravi, uživa PEGA popolno zaupanje Metsole, da bo izvedel temeljito preiskavo obtožb in s tem prispeval, da se bodo takšne nezakonite prakse končale. Službe parlamenta za kibernetsko varnost pa po njenih besedah delajo na tem, da bi zagotovili ustrezno zaščito in pomoč poslancem pred tovrstno vohunsko programsko opremo.

Finančni novinar Tanasis Koukakis, ki je bil prav tako tarča vohunske programske opreme, je v torek svojo plat predstavil tožilcu Vrhovnega sodišča Isidorosu Dogiakosu, ki vodi kriminalistično preiskavo glede prisluškovanja.

"Micotakisova vlada je z amandmajem, sprejetim maja 2021, vsem Grkom v bistvu odrekla pravico, da od odgovornega oddelka in regulatorja za zasebnost komunikacij, izvedo, če so bili nadzorovani zaradi nacionalne varnosti. In na tak način so preprečili vam, preprečili meni in celo njihovim političnim nasprotnikom kot je Nikos Androulakis, da bi izvedeli, ali so jih nadzorovali. Ko gre za novinarje, bi bilo napačno sklepati, da sem bil edini, ki so ga nadzorovali," je dodal po poročanju grškega portala Ekathimerini.