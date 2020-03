Grške oblasti nezakonite migrante preganjajo tudi z opozorilnimi streli?

Pojavil se je posnetek, na katerem naj bi grške sile z gumijastimi naboji streljale v neposredno bližino čolna z migranti, ki se skušajo prebiti na grški Lezbos. Nekatera poročila so celo trdila, da je bil ubit otrok na čolnu.

Da so grške oblasti napadle čoln z migranti, ob gumijastih nabojih pa naj bi uporabili še palice, trdijo v Turčiji, medtem ko so grške oblasti navedbe ostro zanikale. Ljudi z gumijastega čolna, ki se je potapljal, naj bi kasneje rešila turška obalna straža. Grška stran turški očita, da je njihova obalna straža dejansko spremljala čoln, nato pa naj bi namerno sprožili reševalno operacijo.

Turška stran sicer trdi, da je nadaljevanje poti dovolila skoraj 120.000 migrantom, medtem ko grška stran pravi, da na drugo stran ni prišlo več kot 1000 ljudi.

Grški poskusi, da migrante zadržijo pred mejami EU, sicer sprožajo različne odzive. Medtem ko nekateri podpirajo grška prizadevanja, jih drugi kritizirajo."Razumemo varnostne in druge pomisleke, ampak obstajajo tudi mednarodne obveze do ljudi, ki iščejo varno zavetje," je dejal Devon Cone iz organizacije Refugees International.

Turški predsednik Erdogan sicer pravi, da bodo na evropski meji kmalu "milijoni ljudi". Evropi je tudi sporočil, da so časi, ko je bilo migrantsko breme nesorazmerno razporejeno na škodo Turčije - mimo.

Napetosti se sicer ne stopnjujejo le na morju, ampak tudi na kopnem, policisti in migranti so se že večkrat soočili, policisti so zoper migrante uporabili tudi solzivec.

Odhod humanitarnih organizacij

Medtem so humanitarne organizacije prekinile delo v migrantskih centrih na Lezbosu, od tam tudi umikajo svoje osebje. Na Lezbosu je sicer v taborišču, ki naj bi sprejelo do 3000 ljudi, več kot 19.000 migrantov in beguncev.

Razmere pa so tako zaostrene, da zaskrbljeni domačini protestirajo, kot pravijo, množične migracije na otoku ne ogrožajo samo turizma, ampak tudi javno zdravje ter red in mir. Odhajajoče organizacije sicer trdijo, da so tarča "fašističnih tolp", medtem ko številni tem organizacijam očitajo, da s svojim delom in izjavami prispevajo k številčnosti migrantov.