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Po zasilnem pristanku zagorel grški F-16

Zakintos , 09. 07. 2026 15.42 pred 21 minutami 1 min branja 6

Avtor:
N.L.
Požar po zasilnem pristanku

Na grškem otoku Zakintos je zasilno pristalo letalo F-16C grških zračnih sil. Po pristanku je letalo zagorelo, pred tem pa je posadka poročala o tehničnih težavah.

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Po najavi, da ima letalo tehnične težave, so letalo preusmerili na komercialno letališče, kjer so bili gasilci že v stanju visoke pripravljenosti.

Takoj po zasilnem pristanku je izbruhnil požar, besede očividcev navajajo pri AirLive. Požar je hitro pogasila gasilska služba letališča, ogenj pa se k sreči ni razširil v rezervoar.

Pilot, ki je uspešno zasilno pristal, se v incidentu ni poškodoval.

Več komercialnih letal je imelo zaradi odpravljanja posledic požara nekaj zamude.

F-16C je sicer vzletel z letalske baze Araxos na jugu Grčije. Preiskava nesreče medtem še poteka.

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KOMENTARJI6

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a res1
09. 07. 2026 16.03
Dobro, eden manj.
Odgovori
0 0
Magnezij400
09. 07. 2026 15.56
Staro in zastarela tehnologija
Odgovori
+2
2 0
St. Gallen
09. 07. 2026 15.55
najprej TITO potem NATO
Odgovori
0 0
Bolfenk2
09. 07. 2026 15.53
NATO tehnika se tudi v Ukraini ni izkazala.
Odgovori
+0
2 2
96bimBo
09. 07. 2026 15.47
NATO naj ugasne.
Odgovori
-1
3 4
theZ
09. 07. 2026 15.49
Takoj za rusofili. Pa bo problem rešen :) .
Odgovori
+1
2 1
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