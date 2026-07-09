Po zasilnem pristanku zagorel grški F-16

Po najavi, da ima letalo tehnične težave, so letalo preusmerili na komercialno letališče, kjer so bili gasilci že v stanju visoke pripravljenosti.
Takoj po zasilnem pristanku je izbruhnil požar, besede očividcev navajajo pri AirLive. Požar je hitro pogasila gasilska služba letališča, ogenj pa se k sreči ni razširil v rezervoar.
Pilot, ki je uspešno zasilno pristal, se v incidentu ni poškodoval.
Več komercialnih letal je imelo zaradi odpravljanja posledic požara nekaj zamude.
F-16C je sicer vzletel z letalske baze Araxos na jugu Grčije. Preiskava nesreče medtem še poteka.
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