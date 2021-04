Grški novinarji prepričani: Karaivaz umorjen zaradi svojega dela

Grčijo pretresa petkov umor znanega novinarja Jorgosa Karaivaza, ki je poročal o korupciji in organiziranem kriminalu. Posnetki nadzornih kamer, ki so nam jih posredovali grški novinarski kolegi, razkrivajo, da sta novinarja pred njegovim domom v Atenah večkrat ustrelila dva moška na motorju. Številni grški novinarji so prepričani, da je bil umorjen zaradi svojega dela in da so ga storilci hoteli utišati. Grška policija sicer obljublja, da bo v preiskavo umora usmerila vse svoje moči in storilce čim prej pripeljala pred roko pravice.

