Na grških otokih, ki so obarvani temno rdeče, dodatnih ukrepov ne načrtujejo

Grčija je zdaj sicer sredi vročinskega vala, popoldne so na Rodosu izmerili 42 stopinj Celzija. Evropska unija je tudi Rodos obarvala temno rdeče. "V polni sezoni smo, turisti prihajajo in odhajajo. Vsi pa se držijo predpisanih ukrepov," pravi turistični vodnik. Na otoku je največ Nemcev, Francozov, tudi Izraelci prihajajo.

Jutri zjutraj na Rodos leti nova skupina slovenskih gostov, že čez dve uri pa nova skupina prileti na Santorini, ki je po novem prav tako temno rdeč. Že prej so bile maske obvezne v vseh zaprtih prostorih, na prostem ne, kar velja za vso Grčijo."Na Santoriniju se vsi, tako turisti kot zaposleni, tega držijo, so se pa domačini kar dobro pripravili na to sezono, ker so si jo želeli. Okoli 70 odstotkov domačinov cepljenih," je povedala turistična vodnica na Santoriniju Ana Jurkovič. Na otok vsi turisti prihajajo pod pogojem, da so cepljeni, preboleli ali testirani.

Domačini so se dobro pripravil na sezono tudi na največjem grškem otoku Kreti. Kako je recimo z izleti? Na Kreti jih izvajajo v mehurčkih. Slovenski gostje se ne družijo z ostalimi in so ločeni tako na avtobusih kot na ladjicah, pove vodnica Nina Rudnik. Grki turiste naključno testirajo na letališčih, ob prihodu v Grčijo. Kljub temu, da imajo kot pogoj za vstop enega od treh potrdil. "Možnosti je več, lahko se testirajo tukaj na Kreti, v vsaki zdravstveni ustanovi nudijo testiranja, tudi v nekaterih hotelih."

Se pa lahko slovenski gostje testirajo tudi na brniškem letališču. Tudi na Hrvaškem, kjer je obala obarvana oranžno, novih ukrepov pa do sredine avgusta ne pričakujejo. Ta konec tedna je proti hrvaški obali pričakovati zelo velik naval turistov.