Grški otoki se šibijo pod težo rekordnega števila turistov

Lani je Grčija zabeležila rekorden turistični obisk, po podatkih grške centralne banke jo je obiskalo skoraj 38 milijonov turistov. To je 3,5-krat več, kot ima država prebivalcev, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa opozarjajo avtorji raziskave.

Kot so zapisali, se s pritiskom turistov vse težje spopadajo ne le znani počitniški otoki, temveč tudi številni manjši grški otoki. Še posebej v poletnih mesecih se močno povečajo poraba vode, povpraševanje po električni energiji, kopičenje odpadkov in prometne obremenitve. Hkrati se krči obseg razpoložljivih stanovanj za domačine, saj se jih vse več oddaja kot počitniške nastanitve.

Študija ugotavlja, da je turizem sicer pomemben gospodarski dejavnik, vendar ne vodi samodejno do uravnoteženega razvoja. Avtorji zato pozivajo k širitvi infrastrukture, strožjemu prostorskemu načrtovanju in bolj trajnostnemu upravljanju turizma.

Na ministrstvu za turizem v Atenah se problema zavedajo. Vlada je že v začetku maja napovedala, da namerava bolj odločno ukrepati proti posledicam množičnega turizma. Med drugim so za turistična središča, kot so otoki Santorini, Mikonos, Rodos in Kos, načrtovani strožji gradbeni predpisi. Novi hoteli na še posebej obremenjenih otokih pa bodo morali biti v prihodnosti manjši.