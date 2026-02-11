Grški letalski častnik vohunil za Kitajsko, grozi mu dosmrtna ječa

Polkovnik Christos Flessas naj bi imel dostop do občutljivih vojaških informacij, vključno s tehnologijami oboroženih sil v razvoju. Domneva se, da ga je lani nanovačila kitajska tajna služba, poroča The Guardian.

Grški mediji poročajo, da je častnik priznal fotografiranje in posredovanje tajnih dokumentov Nata z uporabo specializirane programske opreme za šifriranje, ki jo je zagotovila kitajska obveščevalna služba. Domnevno naj bi se v tem izmojstril med svojim neprijavljenim potovanjem na Kitajsko.

V izjavi, ki jo je njegov odvetnik podal po nastopu na sodišču, je Flessas dejal: "Nevede in brez namena sem se vpletel v nekaj, kar se je razvilo v nevarno in nezakonito nočno moro. V svojem pričanju se nisem poskušal opravičiti ali v resnici niti braniti ... Prosim, da me kaznujejo s pravično kaznijo."

Grške oblasti naj bi o obsegu uhajanja informacij obvestila CIA, grški generalštab pa je v izjavi po Flessasovi aretaciji 5. februarja dejal, da obstajajo "jasni dokazi o kaznivih dejanjih po vojaškem kazenskem zakoniku".

Kitajski agenti naj bi svojo tarčo sprva kontaktirali prek spleta, preden so jo rekrutirali na konferenci Nata v neimenovani evropski državi. Flessas naj bi dejal, da so ga zvabili z obljubami o finančnih nagradah v tujih valutah in digitalnih plačilih med 5000 in 15.000 evri za vsak prenos. Vojaškemu sodniku je v torek povedal, da je bil stik z agenti najprej vzpostavljen prek LinkedIna.

Nicholas Eftimiades, upokojeni visoki ameriški obveščevalni častnik s precejšnjim strokovnim znanjem o kitajskih vohunskih operacijah, je za Guardian povedal, da gre za pomemben primer. "Ker kaže na željo in sposobnost Kitajske, da prodre v vojaško komunikacijsko infrastrukturo Grčije in drugih članic Nata," je dejal. "Države vohunijo za drugimi vojskami, da bi dobile prednost v potencialni vojni. Kljub vsemu govoru o prijateljstvu in gospodarskem sodelovanju je Kitajska še naprej grožnja demokracijam po vsem svetu."

Flessas je prej služil kot ocenjevalec delovanja informacijskih sistemov pri Natu, v času aretacije pa je poveljeval bataljonu v atenskem predmestju Kavouri, kjer se je usposabljal za telekomunikacije.

Prejšnji teden so v Franciji aretirali štiri osebe, vključno z dvema kitajskima državljanoma, zaradi suma prestrezanja in zbiranja vojaških obveščevalnih podatkov. V Nemčiji je bil septembra lani nekdanji pomočnik poslanca skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo obsojen na skoraj pet let zapora zaradi vohunjenja v imenu Kitajske.

"Kar vidimo, je brez primere," je dejal Plamen Tončev, strokovnjak za kitajsko-grške zadeve. "Grčija velja za Kitajski relativno prijazno državo. To je prvič, da je Kitajska tako odkrito vpletena v tovrstni vohunski primer."

Tončev je dejal, da bo ta epizoda zagotovo "omadeževala podobo" Pekinga v državi, kjer je ta pred desetletjem prevzel nadzor nad večjim delom pristanišča Pirej. Ocenjuje se, da se 24 odstotkov uvoza iz Kitajske v Evropo prepelje prek kontejnerskih terminalov v Pireju.