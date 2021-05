Grški poslanci o zakonih, s katerimi bi ogrozili varnost žensk in otrok

Grški parlament bo danes glasoval o predlaganih spremembah civilnega zakonika, ki bi storilcem nasilja v družini ali spolnih deliktov omogočile, da obdržijo skrbništvo nad otrokom, dokler jih sodišče prve stopnje ne obsodi. Ženske skupine in organizacije civilne družbe so pred glasovanjem pozvale grške oblasti, naj predlog zavrnejo. Pozivom se je pridružila tudi organizacija Amnesty International (AI).

Višja svetovalka AI Esther Major je ob tem izrazila zaskrbljenost in dejala: "Malce ironično je, da Grčija razmišlja o sprejetju tega amandmaja le nekaj dni po tem, ko je svet zaznamoval deseto obletnico Istanbulske konvencije–prelomne mednarodne pogodbe o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami."

"Predlagana določba bi kršila grško obveznost iz Istanbulske konvencije, ki od držav pogodbenic zahteva, da sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da pravice do skrbništva in obiskov ne ogrožajo pravic in varnosti žrtev družinskega nasilja ter otrok prič in žrtev,"je dodala.

"Vsak predlog, povezan s skrbništvom nad otrokom, mora biti osredotočen na največje koristi in varnost otroka. Ta predlog zakona bo žrtve nasilja v družini potisnil v večjo nevarnost, vključno z migrantkami in begunkami. Grške oblasti morajo umakniti zakon, dokler se ne bodo nadaljevala ustrezna posvetovanja s civilno družbo in se pregledale vse določbe, ki bi lahko ogrozile človekove pravice žensk in otrok," je še pojasnila.

Ker lahko sodni postopki trajajo do pet let, novi zakon tvega, da storilcem nasilja in zlorab omogoči dostop do svojih žrtev in to za daljše obdobje.