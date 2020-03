Migracijski dogovor med EU in Turčijo mrtev, razmere na grško-turški meji napete

Na grško-turški meji sta bila tudi naša novinarka Nika Kunaver in snemalec Damjan Banjac. Spopadom med migranti in turško policijo na eni strani ter grško policijo na drugi strani ni videti konca. Medtem ko so migranti oboroženi s kamenjem in dimnimi bombami, druga stran odgovarja z vodnim topom. Žarišče izrednih razmer ostaja grško mestece Kastanjes s tisoč prebivalci. Mania Bikof, prebivalka tega mesteca, pravi: "Nihče ne želi nasilja, vendar istočasno vsi sprejemamo in vemo, da ne moremo odpreti meje. To je kritični trenutek, podpirati moramo vojake in mejo." Tudi Theodoros Charisides, ki živi v Kastaniesu, pravi, da: "Ta situacija se mora končati, saj je nesprejemljiva za obe strani, tako za nas, kot za Turke na drugi strani."