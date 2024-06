Grški zapornik in italijanska pripornica izvoljena v Evropski parlament

Na evropskih volitvah sta bila glede na delne izide izvoljena tudi predstavnika, ki sta trenutno v priporu oziroma zaporu. V Grčiji so izvolili nosilca liste konservativne stranke Nova demokracija (ND) Fredija Belerija, ki zaporno kazen prestaja v Albaniji, in v Italiji članico Zveze zelenih in levice Ilario Salis, ki je v priporu na Madžarskem.