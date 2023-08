Grško plažo terorizira belica. Neuspešno jo je lovil tudi župan

Po pisanju lokalnih medijev se kača redno zadržuje na plaži Almiropotamosa. Obiskovalci plaže so tudi objavili več posnetkov nestrupene kače, ki plava v vodi in se plazi po pesku na obali.

Župan Hristos Gocis je na poziv gostov takoj prispel na plažo, vendar odšel z nje praznih rok, turisti pa so še naprej vznemirjeni in številni se izogibajo plaži, poročajo grški mediji. Na plaži se namreč pogosto nahaja več otrok. Čeprav kača ni strupena, lahko v redkih okoliščinah vseeno ugrizne človeka.

Ne gre sicer za prvo srečanje s kačo na območju. Pred dnevi sta se med plavanjem v morju srečala tudi belica in podžupan.

Odrasla belica lahko doseže dolžino okrog 120 centimetrov, ima majhno glavo, tanek rep ter črne pike na hrbtu in bele na trebuhu. Živi v gozdovih in sušnih predelih Albanije, Italije, Črne gore, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Grčije in v manjšem obsegu tudi v Sloveniji.

Prehranjuje se s kuščaricami, kačami, redkeje pa z malimi sesalci in velikimi kobilicami. Znese 5 do 6 jajc, redko več. Je prizadeta vrsta in varovana z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah.