Gruzija možnost začetka pristopnih pogajanj z EU preložila na leto 2028

"Odločili smo se, da do konca leta 2028 na dnevni red ne bomo uvrstili vprašanja pridružitve EU," je dejal Irakli Kobahidze, potem ko je Evropski parlament sprejel sicer nezavezujočo resolucijo, v kateri je pozval k ponovitvi spornih oktobrskih parlamentarnih volitev v državi na Kavkazu, na katerih je zmagala vladajoča stranka Gruzijske sanje.

Gruzijska opozicija in predsednica Salome Zurabišvili trdita, da so bile volitve prirejene, na pomanjkljivosti in nepravilnosti pa so opozorili tudi mednarodni opazovalci.

Kobahidze je sicer danes obljubil, da bo njegova vlada še naprej izvajala reforme, potrebne za vstop v EU. Kot je dejal, bo Gruzija do leta 2028 bolj kot katerakoli druga država pripravljena na začetek pristopnih pogajanj, cilj pa je, da članica unije postane do leta 2030.

Evropski parlament je danes podprl pozive k preiskavi domnevnih volilnih manipulacij in izrazil željo, da bi tako EU kot njene članice uvedle sankcije proti nekaterim politikom v Gruziji, ki da so odgovorni za nazadovanje demokracije, kršitve volilne zakonodaje in zlorabo državnih institucij.

Mednje sodi tudi Kobahidze, ki je v odzivu Evropski parlament in "nekatere evropske politike" obtožil izsiljevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.