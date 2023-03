Gruzija po dvodnevnih protestih umaknila kontroverzni osnutek zakona

Stranka je ob umiku zakona sicer poudarila, da "so ga podprli brez zadržkov" ter da so ga sprejeli zaradi "potrebe po zmanjšanju nestrinjanja v družbi", poroča Guardian .

Na odločitev stranke so pomembno vplivali dvodnevni protesti državljanov, ki so zavzeli ulice v več mestih. Ob tem so nezadovoljni državljani poudarjali, da je t. i. zakon o 'tujih agentih' navdihnil podoben ruski zakon. Glede na osnutek zakona bi se morale vse nevladne organizacije in neodvisni mediji, ki več kot 20 odstotkov svojih sredstev prejmejo iz tujine, registrirati kot 'tuji agenti', v nasprotnem primeru bi jih doletela denarna kazen.

S sprejetjem zakona bi se Gruzija pridružila seznamu nedemokratičnih in avtoritarnih postsovjetskih držav, kot so Belorusija, Tadžikistan in Azerbajdžan, ki so že kopirale ruski zakon o omejevanju dejavnosti nevladnih organizacij. Rusija je zakon primerljiv zakon sprejela leta 2012, nanašal se je na podjetja, ki jih financira Zahod.

Zgodovinsko gledano ima izraz "agent" v Rusiji in Gruziji pomen "vohun" in "izdajalec", kar daje negativno konotacijo delu, ki ga opravlja civilna družba. Nakazuje, da delujejo v interesu tujih sil, namesto da bi delali dobro za državo in družbo, so tudi izpostavili protestniki in opozicija.