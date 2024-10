Po več kot 99 odstotkov preštetih glasov je zmagala vladna stranka Gruzijske sanje z 54,27 odstotka glasov, združena opozicija v štirih strankah je prejela 37,39 odstotka glasov. Toda to so "zgolj" podatki državne volilne komisije, ki se že več tednom sooča z obtožbami, da bo sodelovala v izvrševanju volilne prevare.

In opozicija je z objavo svojih rezultatov sporočila prav to. Štiri stranke so po njenih vzporednih anketah prejele dobrih 51 odstotkov glasov in večino v parlamentu. To pa pomeni, da Gruzijo sedaj pričakuje politični in družbeni konflikt, ki se stopnju je že več mesecev z uličnimi protesti, ki so se večkrat sprevrgli v spopade s policijo.

Stranka Gruzijske sanje se sicer vse bolj oddaljuje od smernic Bruslja, letos je sprejela tudi sporni zakon o tujih agentih, ki od organizacij, ki delujejo v državi zahteva transparentnost glede financiranja tujih akterjev. Podoben zakon je sicer v veljavi tudi v ZDA in Rusiji, pripravljala pa je tudi že prejšnja administracija Ursule von der Leyen. Vsebina omenjenega zakona se sicer razlikuje od države do države.

Vladajoča stranka je opozicijo obtoževala, da želi v Gruziji izvesti Majdan po ukrajinskem scenariju iz leta 2014, državo pripeljati v ponovno vojno z Rusijo ter da si na vsak način želi v državo vpeljati "škodljive tuje vplive" kot je denimo "LGBT propaganda". Na drugi strani pa opozicija Gruzijskim sanjam očita približevanje k Rusiji in odmikanje od evropskih vrednot.

Gruzija in Rusija sta se leta 2008 zapletli v petdnevno vojno zaradi Južne Osetije, ki jo je dobila Rusija.