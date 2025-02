Gruzija zapušča Parlamentarno skupščino Sveta Evrope

"Z današnjim dnem končujemo svoje delo v Parlamentarni skupščini," je v sredo dejala podpredsednica vlade Tea Culukjani.

Pred tem je PS SE v resoluciji, ki jo je podprlo 114 od 134 članov, Tbilisi pozval k ponovitvi volitev iz oktobra lani. Na njih je zmagala vladajoča stranka Gruzijske sanje, proevropska opozicija pa trdi, da je bilo glasovanje prirejeno, in zahteva ponovno izvedbo volitev. Na nepravilnosti so opozorili tudi mednarodni opazovalci.

Novembra lani so nato oblasti v Tbilisiju napovedale zamik začetka pristopnih pogajanj z EU na leto 2028, čemur so sledili obsežni protesti, ki so jih spremljale obtožbe represije gruzijskih oblasti nad protestniki, opozicijo in mediji.

Na tokratnem zasedanju PS SE je bil zaradi spornosti volitev pod vprašajem mandat parlamentarne delegacije iz Gruzije. Tega so sicer na koncu potrdili, a kot je navedla Culukjanijeva, ne sprejemajo spremljajočih pogojev, češ da so nepošteni in neutemeljeni.

Zlasti jo motijo pozivi k novim volitvam, ki da presegajo pristojnosti PS SE, kršijo suverenost države in ne upoštevajo volje volivcev.

Kot je sicer poudarila, država prekinja delo v skupščini, ostaja pa članica Sveta Evrope in pripravljena na vrnitev v njeno parlamentarno telo, če bo to spremenilo odnos do Gruzije.

Predsednik PS SE Teodoros Rusopulos je menil, da odločitev Tbilisija ogroža dialog, ki bi lahko pomagal pri spodbujanju demokratičnih standardov v Gruziji.