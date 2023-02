Gruzijci nezadovoljni s prišleki: Prisotnost Rusov je vse bolj očitna

Nedavna raziskava je pokazala, da približno 70 odstotkov Gruzijcev meni, da prihod ruskih državljanov negativno vpliva na državo in uvedbo morebitnih ruskih vizumov za Gruzijce, povzema Euronews .

V Gruziji je od začetka vojne svoj dom našlo tudi približno 15.000 ruskih podjetij. Eno izmed tisočih je Emigration for Action, ki Rusom v državi pomaga pri najdbi nastanitev in prilagajanju na novo okolje. Novoregistrirano podjetje organizira tudi jezikovne tečaje za tiste, ki si želijo ostati.

Rusi: 'Ne želimo živeti v državi, ki napada druge'

"Tudi sam obiskujem te tečaje," je dejal ustanovitelj Maksim Ivancov. Dodal je, da gre za izredno priljubljeno dejavnost in da je povpraševanja res veliko. "Tu smo zaradi vojne, ki jo je začela Rusija. Ne želimo živeti v državi, ki napada druge in izvaja fašistična dejanja," se je odločno zoperstavil navedbam, da Gruzijci nad njihovim prihodom niso najbolj navdušeni.

V gruzijski prestolnici Tbilisi so Rusi tako odprli tudi več kavarn, zabaviščnih parkov, pa tudi knjigarn. Obiskovalci so večinoma prav tako ruski državljani. "Sem sem prvič prišel leta 2017 in že takrat sem se zaljubil v mesto," je dejal lastnik knjigarne v gruzijski prestolnici Stas Gajvoronski. "Želim živeti tukaj, ne v Moskvi," je dodal.

Podjetja rastejo kot gobe po dežju

Zaradi velikega števila novoustanovljenih podjetij in razcveta dejavnosti s strani ruskih priseljencev organizacija Transparency International ocenjuje, do si Rusi želijo v Gruziji ostati. A pri tem opozarjajo na nekatere nepravilnosti.