GSO na evropskih krožnikih? 'Tehnike genskega spreminjanja so čudovite'

"Tehnike genskega spreminjanja hrane so čudovite," je v luči manjšega letošnjega pridelka dejal španski minister za kmetijstvo Luis Planas. Meni, da so tehnike koristne predvsem zato, ker zaradi njih rastline za vzgojo potrebujejo manj vode, gnojil in so bolj odporne na spremembe. Njegovo navdušenje deli več evropskih kmetijskih ministrov in tudi komisar EU za kmetijstvo Janusz Wojciechowski, so povedali prejšnji mesec na srečanju kmetijskih ministrov v Pragi. Prikimava jim tudi industrija, ki se ukvarja s predelavo pridelkov. Ob tem izpostavlja, da za "izdelavo boljših pridelkov, ki so sposobni vzdržati tudi najtežje pogoje", potrebuje le še dovoljenje evropskih regulatorjev, piše Politico.

Zagovorniki GSO izpostavljajo, da je tehnologija od prvih sprememb močno napredovala in da ni več podobna tradicionalni genski modifikaciji, ki je delovala po principu vnosa tujega genskega materiala v novo vrsto pridelka. Znanstveniki zatrjujejo, da so sodobne metode okolju prijazne in da so novo pridobljene rastline podobne tistim, ki nastanejo z naravnimi metodami križanja vrst, s pomočjo tehnologije pa proces le nekoliko skrajšajo in izboljšajo.

Novejša tehnologija 'preurejanja' DNK-ja rastline s pomočjo genoma druge (NGT) naj ne bi bila invazivna."S tujim genomom le preuredite že obstoječi DNK rastline," je delovanje nove metode CRISPR-Cas9 ponazorila vodja globalne regulative za zaščito pridelkov pri ameriškem podjetju za semena Reza Rasoulpour in dodala, da "gre le za pospešitev procesa, ki se odvije pri konvencionalni reji".

Komisija do junija z novim predlogom

Ravno zaradi slednjega industrija meni, da bi se gensko spremenjeni pridelki tudi v zakonodaji morali uvrstiti poleg nespremenjenih. A evropsko višje sodišče je leta 2018 te pobude zavrnilo, spremenjeni pridelki se še vedno uvrščajo v poseben sklop GSO regulative, ki vsebuje strožji nadzor in zahteva posebno označevanje.