Bidnova administracija iz Guantanama premestila Maročana

Nasser je prvič prejel novico, da bo izpuščen, že poleti 2016, ko ga je njegov odvetnik poklical in mu dejal, da so ameriške oblasti ocenile, da ne predstavlja več nevarnosti ter se lahko vrne domov. Mislil je, da se bo lahko vrnil že kmalu. "Tu sem že 14 let. Nekaj mesecev ni zame nič," je po poročanju AP dejal takrat.

Posebni odbor je namreč tedaj ocenil, da Nasserjevo pridržanje ni več potrebno za zaščito nacionalne varnosti ZDA, je v sporočilu za javnost danes zapisal Pentagon. Odbor je predlagal avtorizacijo njegove repatriacije, a ta v času Obamove administracije ni bila mogoča.

Tako Barack Obama kot njegov predhodnik George W. Bush sta sicer podpirala postopke premestitve zapornikov, a ti so se zaustavili pod predsednikom Donaldom Trumpom. Slednji je pred prihodom v Belo hišo celo dejal, da izpustitev iz "Gitma" ne bi več smelo biti. "Gre za izjemno nevarne ljudi, ki jih ne smemo več spustiti na bojišča," njegove besede povzema AP.