Leta 2014 pa je izginila iz javnosti. Kasneje so oblasti sporočile, da je bila aretirana zaradi domnevnih korupcijskih poslov, in to še v času, ko je državi vladal njen oče. Leta 2017 je bila obsojena na hišni pripor, dve leti kasneje pa je bila zaradi kršitev omejitve gibanja premeščena v zapor. Tožilstvo jo je obtožilo, da je bila članica kriminalnega združenja, ki je nadzorovalo več kot milijardo evrov premoženja v 12 državah, vključno z Veliko Britanijo, Rusijo in Združenimi arabskimi emirati. "Primer Karimove je eden največjih primerov podkupovanja in korupcije vseh časov," pravi Tom Mayne , eden od raziskovalcev nevladne organizacije Freedom for Eurasia in sodelavec univerze v Oxfordu.

Pri raziskovanju njenega lastništva in pregledu registrov so prepoznali vsaj 14 posestev, ki jih je kupila pred aretacijo, domnevno s sredstvi sumljivega izvora. Gre za posestva v Veliki Britaniji, Dubaju, Švici, Franciji in Hongkongu. V poročilu z naslovom "Kdo je pomagal uzbeški princesi?" so pod drobnogled vzeli pet posestev v Londonu in okolici, v skupni vrednosti več kot 50 milijonov evrov. Nekatera od teh je uspela prodati pred svojo aretacijo, poroča BBC.

Poročilo Freedom For Eurasia omenja tudi podjetja v Londonu in na Britanskih Deviških otokih, za katera trdi, da so jih Karimova ali njeni sodelavci uporabili za pranje denarja, ki so ga pridobili s kaznivimi dejanji. Ta sredstva so nato porabili za kupovanje nepremičnin in tudi zasebnega letala, vrednega skoraj 40 milijonov evrov. Med lastniki posestev so bili vpisani različni sodelavci, med njimi partner Rustam Madumarov, ki pa so bili po ugotovitvi Freedom for Eurasia le posredniki.